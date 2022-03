Feuerwehr und Rettungsdienst am Modehaus Heide: Hier hatte es einen Brandalarm gegeben.

Löschzug Feuerwehr-Einsatz: Brandalarm im Modehaus Heide in Meschede

Meschede. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei im Einsatz: Am Modehaus Heide in Meschede hat es einen Brandalarm gegeben.

Der Löschzug Meschede ist am Dienstagmittag zum Modehaus Heide in Meschede alarmiert worden. Laut Leitstelle wurde gegen 13 Uhr ein Brandalarm ausgelöst. Menschen waren nicht in Gefahr.

Wie die Polizei mitteilte, war es zu Problemen mit einem Deckenstrahler gekommen. An einem Trafo waren Flammen entstanden. Die Mitarbeiter löschten den Brand selbst.

Verkehrsbehinderungen

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren vor Ort. Der Löschzug Meschede musste nicht mehr eingreifen und war nur noch zur Kontrolle da. Auf der Steinstraße kam es zeitweilig zu Verkehrsbehinderungen durch den Einsatz.

