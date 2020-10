Feuerwehr entdeckt ungewöhnlichen Brandherd in Fleckenberg

Fleckenberg. Die Kreisleitstelle in Meschede-Enste löst einen größeren Alarm aus, weil bei Schmallenberg eine Scheune brennen sollte.

Ein Alarm der Stufe 3 wegen eines anzunehmenden größeren Feuers ist am Samstagabend von der Kreisleitstelle in Meschede-Enste ausgerufen worden: Im Schmallenberger Ortsteil Fleckenberg sollte eine Scheune brennen. Um 22.36 Uhr ging die Alarmierung heraus, nachdem ein telefonischer Notruf in Enste eingegangen war.

Trampolin abgebrannt

Diese Stufe zieht automatisch eine größere Alarmierung nach sich - neben der Löschgruppe Fleckenberg wurden auch der Löschzug Schmallenberg, die Atemschutzwerkstatt aus Grafschaft, der Einsatzleitwagen aus Bad Fredeburg und der Rettungsdienst verständigt. Die Löschgruppe aus Fleckenberg war allerdings rasch am Einsatzort in der Straße Im Siepen und konnte die Verstärkung sofort abbestellen: Nur zehn Minuten nach der Alarmierung wurde „Feuer aus“ gemeldet – nicht die Scheune hatte gebrannt, sondern aus ungeklärter Ursache ein Trampolin, das darin stand. Außer am Trampolin hat es keinen Schaden gegeben.