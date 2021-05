Feuerwehr Freienohl rettet frierenden Vogel aus Discounter

Gerettet: Dieser Vogel war in einem Discounter in Freienohl gefangen.

Freienohl. Ein Vogel ist in einem Discounter gefangen und schimpft in hohen, wilden Tönen darüber. Die Feuerwehr Freienohl hilft dem Tier.

Die Feuerwehr hat in Freienohl einen Vogel aus einem Discounter gerettet. Er war hinter dem Kühlregal gelandet, kam von dort nicht mehr fort und benötigte Hilfe.

Deshalb war der Löschzug am Donnerstag gegen 18.55 Uhr in die Bahnhofstraße alarmiert worden - technische Hilfe lautete das Stichwort. Am Ende schafften es die Feuerwehrleute unter Leitung von Niklas Göckeler der Piepmatz wieder in die freien Natur zu bringen, wo er noch etwas irritiert, aber fröhlich ins Grüne schaute.

