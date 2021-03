Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede wegen des Sturms alarmiert

Meschede/Berge. Äste drohten auf einen Gehweg zu fallen: Wegen dieser Gefahr ist die Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede alarmiert worden.

Der Sturm, der am Samstag über das Sauerland hinweggezogen ist, hat für einen Einsatz der Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede gesorgt. Gegen 7.47 Uhr drohten in Berge an der Visbecker Straße / Landstraße 840 lose Äste aus der Baumkrone auf den Gehweg zu fallen.

Die Feuerwehr wurde zu technischer Hilfe angefordert. Der Löschzug Meschede mit der Drehleiter, die Löschgruppe Berge und die Polizei waren im Einsatz.