Feuerwehr im Stadtgebiet Meschede zweimal im Umwelt-Einsatz

Meschede/Grevenstein. In Meschede und Grevenstein ist die Feuerwehr zum Umwelt-Einsatz ausgerückt. Jeweils musste Öl von der Straße beseitigt werden.

Zweimal musste die Feuerwehr Meschede im Stadtgebiet Öl abstreuen. Ein Einsatz ereignete sich am Mittwoch gegen 14.40 Uhr am Mühlenweg in Meschede. Dort waren acht Quadratmeter betroffen.

Der andere Einsatz betraf am Mittwoch gegen 16.40 Uhr in Grevenstein die Straße In der Herrlichkeit in Richtung Altenhellefeld. Dort war Öl auf einer Strecke von 150 Metern verteilt.

