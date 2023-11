Alarm in Meschede: Die Feuerwehr musste ausrücken.

Löschzug Feuerwehr in Meschede alarmiert - weil gekocht wurde

Meschede Blaulichter in der Hünenburgstraße in Meschede: Die Feuerwehr war dorthin alarmiert worden. Weil gekocht wurde,.

Auf einmal stand die Feuerwehr vor der Tür: Durch Kochdunst ist in Meschede eine Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Ereignet hatte sich die Alarmierung am Samstag gegen 18.30 Uhr in der Hünenburgstraße.

Der Löschzug Meschede und die Löschgruppe Eversberg rückten ebenso wie Polizei und Rettungsdienst aus.

