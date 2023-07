Feuerwehr: Mehrere Einsätze im Stadtgebiet von Meschede

Meschede/Freienohl. Die Feuerwehren im Stadtgebiet von Meschede sind zu mehreren Einsätzen alarmiert worden - in Freienohl halfen Anwohner.

Drei Einsätze hatte die Feuerwehr im Stadtgebiet von Meschede.

Einmal mehr ist am Samstag in der Jugendherberge Haus Dortmund die Brandmeldeanlage ausgelöst worden. Die Feuerwehren aus Meschede und Eversberg wurden alarmiert. Gebrannt hat es nicht. Warum die Anlage auslöste, konnte nicht geklärt werden.

In Freienohl wurde der Löschzug zum Brand einer Hecke an der Konrad-Adenauer-Straße gerufen. Die Feuerwehr musste aber nicht eingreifen, weil Anwohner den Brand gelöscht hatten. Ebenfalls in Freienohl unterstützte die Feuerwehr den Rettungsdienst, um einer Patientin zu helfen: An der Bergstraße wurde dafür eine Tür gewaltfrei geöffnet.

