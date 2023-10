Feuerwehr Meschede im Einsatz - ein Alarm war ein Versehen

Meschede. Der Löschzug Meschede musste am Wochenende zweimal ausrücken. In einem Fall war die Alarmierung der Feuerwehr ein Versehen.

Der Löschzug Meschede blickt auf zwei Einsätze an diesem Wochenende.

Gebäude kontrolliert

Am Sonntag gegen 10.18 Uhr hatte erneut am Schederweg in Meschede ein Heimrauchmelder einen Alarm ausgelöst. Die Feuerwehr wurde daraufhin losgeschickt. Sie kontrollierte das Gebäude und hatte keine weiteren Feststellungen.

Zuvor in der Nacht zum Samstag gegen 1.27 Uhr war es in die Hardtstraße in Meschede gegangen: Türöffnung für den Rettungsdienst. Wie sich allerdings herausstellte, war versehentlich der Hausnotruf betätigt worden. Es waren keine Maßnahmen mehr erforderlich, so der Löschzug.

