Blick auf die Wache in Enste: Von hier aus kann die Feuerwehr jetzt ausrücken.

Gewerbegebiet Feuerwehr Meschede jetzt mit eigener neuer Wache in Enste

Enste. Im Stadtgebiet Meschede gibt es eine neue Feuerwache - und zwar im Gewerbegebiet Enste. Sie ist aus guten Gründen dort geschaffen worden.

Das Gewerbegebiet Enste wächst und damit auch das Gefährdungspotential bei Unfällen oder Brandereignissen. Um bei entsprechenden Einsätzen für die Feuerwehr die Hilfsfristen einhalten zu können, ist seit Dienstag, 2. Januar, eine neue Feuerwache in Betrieb gegangen. Der Standort befindet sich auf dem Gelände des Gartenmöbel Fachmarktes von Möbel Knappstein. Der Dank der Feuerwehr Meschede geht an die Familie Knappstein für die Bereitstellung der Räumlichkeiten.

Garage, Umkleide und sanitäre Anlagen

Ein Löschgruppenfahrzeug 20 ist in Enste stationiert. Foto: Feuerwehr der Stadt Meschede

Nach langer Planung und Vorbereitung ist die Wache Enste einsatzfähig. Damit das Feuerwehrfahrzeug - ein Löschgruppenfahrzeug 20 und die persönliche Schutzausrüstung untergebracht werden können, wurde eine Garage, eine Umkleide sowie sanitäre Anlagen eingerichtet.

Das Personal für den Standort setzt sich aus ca. 30 Feuerwehrkameraden zusammen, welche im Gewerbegebiet arbeiten oder wohnen. Erfreulicherweise beteiligen sich auch Kameraden aus anderen Feuerwehren wie zum Beispiel Schmallenberg oder Medebach an der Tagesbereitschaft. Die Wache ist Bestandteil des Löschzuges Meschede und wird zu jedem Einsatz zwischen 6 und 18 Uhr alarmiert. Egal, ob sich dieser in Enste, in der Kernstadt oder einem Ortsteil ereignet hat.

Ersten Einsatz absolviert

Bereits Anfang der Woche kamen sie das erste Mal bei einem Verkehrsunfall in Remblinghausen zum Einsatz, da der Löschzug Meschede zur Unterstützung alarmiert wurde.

