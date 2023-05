Stadtfeuerwehrtag Feuerwehr Meschede: So viele Ehrenamtliche engagierten sich

Meschede. Es gab Ehrungen und Beförderungen - und eine beachtliche Zahl: So viele Personen engagieren sich bei der Feuerwehr Meschede.

Zum ersten Stadtfeuerwehrtag nach der Zwangspause durch die Corona-Pandemie haben sich die Mitglieder der Feuerwehr Meschede in der Schützenhalle Wehrstapel getroffen. Der Leiter der Feuerwehr, Matthias Knapp, begrüßte in der gut besuchten Halle die Vertreter von Rat und Verwaltung, der örtlichen Hilfsorganisationen, der Polizei, Vertreter der benachbarten und befreundeten Feuerwehren sowie die Kameradinnen und Kameraden der Löschgruppen, Löschzüge und dem Musikzug.

Beförderungen standen beim Stadtfeuerwehrtag in Wehrstapel an. Foto: Feuerwehr Meschede

Bevor das umfangreiche Programm mit Beförderungen und Ehrungen beginnen konnte, wurden sechs Fahrzeuge gesegnet, welche seit dem letzten Stadtfeuerwehrtag in 2019 angeschafft wurden. Es handelt sich dabei um drei Mannschaftstransportfahrzeuge (MTF) für die Löschgruppen Eversberg, Remblinghausen und den Löschzug Freienohl. Ein Tanklöschfahrzeug des Typs TLF 4000 und ein Löschgruppenfahrzeug LF 20, welche nun beim Löschzug Meschede im Dienst sind. Das LF 20 wurde als Gebrauchtfahrzeug aus dem Bestand des Instituts der Feuerwehr NRW erworben und wird an der zukünftigen Außenwache im Gewerbegebiet Enste stationiert werden. Der jüngste Zugang ist ein Mittleres Löschfahrzeug (MLF) für die Löschgruppe Visbeck und ersetzt seit November 2022 das alte Tragkraftspritzenfahrzeug (TSF-W).

Segnung auch für Feuerwehrleute

Die Segnung führten Pastor Hans-Jürgen Bäumer von der evangelischen Kirchengemeinde und Pater Reinald von der Abtei Königsmünster durch. Beiden Geistlichen war wichtig, dass der Segen auch den Feuerwehrfrauen und -männern gilt, da diese die Fahrzeuge oft in gefährlichen Situationen nutzen und sich dann auf die Technik verlassen müssen.

Präsentkörbe gab es für Johannes Thüsing, Stefan Odoj, Robert Hillebrand und Hubertus Schemme (Mitte von links) Foto: Feuerwehr Meschede

Nach seiner Begrüßung stellt der Wehrleiter Knapp einige statistische Daten für das Jahr 2022 vor. In Summe wurde die Feuerwehr Meschede zu 421 Einsätzen alarmiert. Diese verteilen sich auf 143 Brand- und 278 Hilfeleistungseinsätze. Der Personalbestand setzt sich aus 517 aktiven Feuerwehrfrauen und Feuerwehrmännern, 118 Mitglieder der Ehrenabteilung, 169 Mädchen und Jungen in der Jugendfeuerwehr und dem 49 Personen starken Musikzug zusammen. Soweit engagieren sich 853 Personen freiwillig in der Feuerwehr. Matthias Knapp, erst kurz im Amt, bedankte sich bei seinen Stellvertretern Dennis Pingel und Johannes Wullenweber für die gute und konstruktive Zusammenarbeit. Gleiches gilt auch für die Stadtverwaltung.

Im Anschluss an das Grußwort des Bürgermeisters Christoph Weber wurden die Funktionswechsel, Beförderungen und Ehrungen durchgeführt.

Ehrungen

Geehrt wurden Kameraden für 40, 50, 60 und 70 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr. 40 Jahre: Thomas Kramer, Frank Hartung, Hans-Jörg Kramer, Hubertus Schemme (alle Meschede). 50 Jahre: Peter Enders, Richard Senge, Uwe Haude (alle Meschede) sowie Hubert Wullenweber (Wennemen). 60 Jahre: Albert Degenhardt (Eversberg), Arthur Friedhoff (Grevenstein), Albert Nöcker (Grevenstein) sowie Theodor Hennecke (Meschede). 70 Jahre: Klaus Preugschas (Meschede) und Rudolf Baron (Wennemen).

Nach dem Besuch der Lehrgänge am Institut der Feuerwehr NRW in Münster und der Erfüllung der Voraussetzungen der Laufbahnverordnung wurden befördert zum Brandmeister: Niklas Haude (Eversberg), Florian Bartschat (Grevenstein), Felix Naumann (Grevenstein) und Jonathan Gerlach (Meschede). Zum Oberbrandmeister: Thomas Schwefer (Berge), Lukas Pieper (Eversberg), Sebastian Schmidt (Freienohl), Patrick Schürer (Freienohl), Michael Fust (Eversberg), Guido Lorenzen (Eversberg) und Patrick Göbel (Remblinghausen). Zum Hauptbrandmeister: Steffen Berels (Berge), Tobias Bornemann (Calle) und Marcel Hüttenmüller (Freienohl). Zum Brandinspektor: Johannes Wullenweber (Remblinghausen). Zum Brandoberinspektor: Niklas Göckeler (Freienohl).

Besonders hervorgehoben wurden die Wechsel in der Wehrleitung, die aufgrund der Corona-Restriktionen nur im kleinen Rahmen stattfinden konnten. Den Kameraden Hubertus Schemme, Johannes Thüsing, Stefan Odoj und Robert Hillebrand wurde für ihre langjährige engagierte Arbeit gedankt. Als kleines Dankeschön erhielt jeder der Vier einen Präsentkorb mit Sauerländer Spezialitäten.

Besondere Auszeichnung

Eine besondere Auszeichnung erhielten zwei Kameraden für ihre langjährige Tätigkeit in der Feuerwehr. Der Dirigent des Musikzuges Herbert Bürger erhielt für seine 15-jährige Tätigkeit als Musikzugführer die silberne Dirigentenschnalle. Vom Kreisbrandmeister Bernd Krause wurde der Brandinspektor Reinhard Schulte von der Löschgruppe Grevenstein mit dem Feuerwehr-Ehrenkreuz in Bronze ausgezeichnet. Schulte erhielt die Auszeichnung für seine langjährige Tätigkeit als Leiter der Löschgruppe und der anschließenden Führung des aus den Einheiten Grevenstein, Visbeck und Berge bestehenden Löschzugs.

Der Musikzug beim Stadtfeuerwehrtag in der Schützenhalle Wehrstapel. Foto: Feuerwehr Meschede

Vor dem Beginn der Party bedankte sich Wehrleiter Knapp beim Musikzug für die musikalische Umrahmung und lobte die Leistung des Musikerinnen und Musiker. Der Musikzug genieße über die Stadtgrenzen hinaus ein hohes Ansehen.



