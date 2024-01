Feuerwehr Meschede: So viele Einsätze wie nie zuvor

Meschede Mit vielen Gästen hat der Neujahrsempfang von Löschzug und Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr stattgefunden. Lukas Kath ausgezeichnet.

Mit vielen Gästen hat der Neujahrsempfang von Löschzug und der Musikzug der Freiwilligen Feuerwehr stattgefunden.

Nach einer musikalischen Einführung begrüßten der stellvertretende Löschzugführer Florian Niggemann und der Musikzugführer Herbert Bürger die Zuhörer, bestehend aus Vertretern der benachbarten und befreundeten Löschgruppen, Politik und heimischen Vereinen. Eine Neuerung gab es im weiteren Verlauf der Veranstaltung. Anstelle einzelner Reden wurde in diesem Jahr ein offenes Interview zwischen dem Moderator Christopher König, dem Bürgermeister Christoph Weber, dem Wehrleiter Raimund Gördes und dem Pressesprecher Holger Peek geführt.

Rückblick auf 2023

Im Verlaufe des Interviews wurde in kurzweiliger Form ein Rückblick auf 2023 und ein Ausblick auf die kommenden Jahre gegeben: Die Einsatzzahlen beliefen sich für den Löschzug auf knapp über 280 Alarmierungen und umschreiben das einsatzreichste Jahr in der Geschichte. Begründet wurden diese hohen Zahlen durch den generellen Anstieg an Einsätzen aller Art, aber auch durch immer häufiger alarmierte Kleinsteinsätze. Dennoch und gerade aufgrund der hohen Belastung im letzten Jahr, wird der Zusammenhalt, das Engagement und das mit Herzblut ausgelebte Ehrenamt der Kameradinnen und Kameraden des Löschzugs von den Rednern gelobt. Die Feuerwehr in Meschede weiterhin als Freiwillige Wehr halten zu können, wird als zukünftige Herausforderung thematisiert. Dieser wird allerdings positiv entgegenblickt, unter anderem aufgrund einer gut funktionierenden Verbundalarmierugen von Löschzug und Löschgruppen sowie der Errichtung der Wache im Gewerbegebiet Enste.

Ehrungen

Geehrt wurden der Kamerad Robert Hillebrand für 25 Jahre, Hendrik Brück, Hubertus Schemme und Hans-Jörg Kramer für 40 Jahre und Theodor Hennecke für 60 Jahre Mitgliedschaft in der Feuerwehr. Auch im Musikzug wurden für 10 Jahre Treue Marvin Becker, Carolin Busch, Annika Homfeld und Sarah Sommer geehrt. Über eine Ehrung für 30-Jahre Mitgliedschaft durch die Bundesvereinigung Deutscher Musikverbände freuten sich Brigitte Berkenkopf und Dirk Bronder und für 40 Jahre Gerhard Bartschat.

Beförderungen

Der Neujahrsempfang ist auch die richtige Bühne, um Kameradinnen und Kameraden nach Erfüllung der Voraussetzung zu befördern. So wurden Katharina Kaiser, Maximilian Kaiser und Lars Werthmann zu Feuerwehrfrau bzw. Feuerwehrmann befördert. Zum Oberfeuerwehrmann bzw. Hauptfeuerwehrmann Jonas Japes, Felix Willmes, Moritz Schemme und Georg Eigemeier. Tobias Krick, Marco Bahl und Adrian Bührmann sind jetzt Unterbrandmeister.

Anschließend wurde der Brandmeister Sebastian Struwe als langjähriger Leiter der Jugendfeuerwehr der Kernstadt aus diesem Amt mit herzlichem Dank verabschiedet. Nach mehreren Jahren als Ausbilder der Jugendlichen übernahm Jonathan Gerlach, ebenfalls Brandmeister, den Posten der Leitung.

Feuerwehrmann des Jahres

Als Höhepunkt des offiziellen Teils wurde auch in diesem Jahr ein Kamerad mit dem Ehrentitel „Feuerwehrmann des Jahres” ausgezeichnet. Dieser wird von allen Kameradinnen und Kameraden des Löschzuges Meschede in einer anonymen Wahl vorgeschlagen und durch eine ausgewählte Kommission beschlossen. Die besondere Auszeichnung steht für ein besonderes Engagement und Leistungen im Einsatz- und Dienstgeschehen sowie Kameradschaft. In diesem Jahr wurde der Unterbrandmeister, Gerätewart und Musikzugmitglied Lukas Kath geehrt.

