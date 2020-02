Feuerwehr muss zu Realschule in Meschede - aus diesem Grund

Der Löschzug Meschede ist unter Einsatzleitung von Florian Niggemann am Dienstagmorgen zur St.-Walburga-Realschule alarmiert worden. Dort hatte gegen 11.10 Uhr eine Brandmeldeanlage ausgelöst.

Die Feuerwehr rückte vorsichtshalber mit großem Aufgebot aus, auch die Drehleiter war im Einsatz. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte gemeinsam mit der Polizei fest: Fehlalarm.

Auf dem Weg zum Unterricht

Zwar war an der Schule in der Straße An Klocken Kapelle tatsächlich der Druckknopf eines Feuermelders betätigt wurden - es stellte sich allerdings heraus: Einer der Schüler waren versehentlich auf dem Weg zum Unterricht daran gekommen und hatte so den Alarm ausgelöst.