Feuerwehr rückt zu Schornsteinbrand nach Grafschaft aus

Die Schmallenberger Feuerwehr war in Grafschaft im Einsatz.

Grafschaft. Neben Grafschaft waren auch die Einheiten aus Oberkirchen und Schmallenberg vor Ort. Die Feuerwehr erklärt die Gefahr solcher Brände.

Am vergangenen Dienstag, 27. April, wurde um 12.39 Uhr die Feuerwehr der Stadt Schmallenberg zu einem Glanzrußbrand in einem Kamin im Ortsteil Grafschaft alarmiert. Beim Eintreffen der ersten Einheit war bereits der Bezirksschornsteinfeger vor Ort und wies den Einsatzleiter und Löschgruppenführer der Löschgruppe Grafschaft kurz in die brisante Lage ein. Im Kamin war es zu einem Glanzrußbrand gekommen, der schon circa eine Stunde auf einer Länge von fünf Metern von oben brannte. Ein Ausfegen des Schornsteins von innen durch eine Reinigungsklappe war nicht möglich. Dies konnte nur von außen mit Hilfe der Drehleiter geschehen.

Während der Fahrt hatte sich bereits der Angriffstrupp der Löschgruppe Grafschaft mit Pressluftatmern ausgestattet, so dass er direkt mit der Wärmebildkamera, einem Feuerlöscher und einer Kübelspritze zur Kontrolle des Wohngebäudes vorgehen konnte. Ein weiterer Trupp stellte den Sicherheitstrupp und der Schlauchtrupp übernahm die Sperrung der Straße gegen den fließenden Verkehr. Die als zweites eintreffende Löschgruppe aus Oberkirchen setzte ebenfalls einen Trupp unter Pressluftatmern ein, um die brennende Glut im Keller aus dem Kamin zu holen. Wegen der starken Rauchentwicklung im Keller wurde dort direkt eine Überdruckbelüftung eingeleitet. Hierdurch konnte eine Verrauchung des Wohngebäudes vermieden werden.

Menge einer Schubkarrenfüllung

Die Glut wurde draußen mit dem Schnellangriff der Löschgruppe Oberkirchen abgelöscht. Dies war in etwa die Menge einer Schubkarrenfüllung. Der Löschzug Schmallenberg brachte die Drehleiter in Stellung und übernahm das Kehren des Kamins von der Dachspitze aus. Nach mehrmaligem Fegen und Reinigen konnten die Einheiten aus Schmallenberg und Oberkirchen nach circa zwei Stunden die Einsatzstelle verlassen. Die Löschgruppe Grafschaft konnte um circa 15.30 Uhr die Einsatzstelle an den Besitzer übergeben. Außer der Feuerwehr war auch die Polizei vor Ort. Insgesamt waren 21 Feuerwehrkameradinnen und –kameraden im Einsatz.

Der Schornsteinbrand ist ein Brand, der in der Regel nicht gelöscht wird. Man wird einen Schornsteinbrand grundsätzlich brennen lassen und lediglich Sicherungsmaßnahmen treffen. Die Sicherungsmaßnahmen bestehen darin, den Schornstein in seiner gesamten Länge in sämtlichen Geschossen von Feuerwehreinsatzkräften zu überwachen. Bei Schornsteinbränden darf man grundsätzlich kein Wasser verwenden. Ein Liter Wasser entsprechen 1700 Liter Wasserdampf, die sich schlagartig im Kamin ausbreiten und ihn ohne weiteres auf- oder auseinanderreißen können, erklärt die Feuerwehr.