Feuerwehr Schmallenberg rettet verletzten Schwarzstorch

Inderlenne. Schwarzstörche gelten als selten. In Inderlenne konnte die Feuerwehr jetzt ein Tier retten. Und das bekam dann auch den passenden Namen.

Einen verletzten Schwarzstorch haben Tierfreunde und die Feuerwehr der Stadt Schmallenberg gerettet.

Am Donnerstag, 13. Mai, wurde die Löschgruppe Oberkirchen um 20.10 Uhr zu einer Tierrettung nach Inderlenne alarmiert. Dort hatte eine aufmerksame Passantin einen Schwarzstorch entdeckt, der sich im Bereich eines Fischteiches verletzt hatte und nicht mehr starten konnte. Dem Betreiber des Fischteiches gelang es dann, das hilflose Tier zu bergen.

Wildvogel-Station übernimmt das Tier

Feuerwehr und die Leitstelle für Feuerschutz und Rettungsdienst kontaktierten die Wildvogel-Station in Marsberg-Essentho, die sich bereitfand, das verletzte Tier aufzunehmen. Zuvor wurde es jedoch privat von der Tierfreundin, die die Feuerwehr alarmiert hatte, zur tierärztlichen Versorgung in eine Praxis nach Meschede gefahren.

Schon am Freitag konnte der Schwarzstorch dann im Bereich Westfeld wieder freigesetzt werden, so dass er zu seinem Hort zurückkehren kann. Die Nacht über war er in der Wildvogelstation aufgepäppelt worden. Zuvor jedoch erhielt er auch noch einen Namen: Florian.

Schwarzstörche gelten als selten, wobei sich die Population in den letzten Jahr stabilisiert hat. Insoweit haben alle Beteiligten einen guten Beitrag zum Arten- und Vogelschutz geleistet.

