Blaulicht Feuerwehr und Polizei zu Brandeinsatz in Freienohl alarmiert

Freienohl. Im Stadtgebiet Meschede hat es gebrannt. Feuerwehr und Polizei wurden nach Freienohl gerufen.

Zum Brand einer Hecke ist die Feuerwehr am Mittwochnachmittag in Freienohl gerufen worden. Gegen 15.30 Uhr ging der Alarm ein: Feuer in der Gerwinnstraße.

Der Löschzug Freienohl unter der Leitung von Ludger Göckeler und die Polizei waren im Einsatz.