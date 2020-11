Feuerwehreinsatz an der Kläranlage der Brauerei Veltins

Grevenstein. Zu einem Einsatz ist am frühen Montagmorgen die Feuerwehr an die Kläranlage der Brauerei ausgerückt.

Zu einem Einsatz ist die Mescheder Feuerwehr am frühen Montagmorgen nach Grevenstein ausgerückt. An der Kläranlage der Veltins-Brauerei war teilgereinigtes Wasser in den Keller eingedrungen. Ein Mitarbeiter hatte bei Betriebsstart den Schaden entdeckt. „Das Schmutzwasser drohte das Gebäude weiter zu überfluten“, erläuterte Uli Biene Pressesprecher der Brauerei.

Löschgruppe Eversberg wird nachalarmiert

In einem ersten Schritt wurde die Anlage sofort vom Stromnetz genommen. Vor Ort war anfangs die Löschgruppe aus Grevenstein, „Eversberg wurde nachalarmiert, weil die Kameraden dort über eine leistungsfähigere Pumpe verfügen.“

Insgesamt war der Keller türhoch überflutet, mehrere zehntausend Liter Wasser traten aus, bis der Zufluss abgedreht werden konnte. Bis das Wasser abgepumpt war, zog sich der Einsatz daher über mehrere Stunden. „Bisher wissen wir noch nicht, was der Grund für den Schaden war“, erklärte der Pressesprecher. Das müsse jetzt noch untersucht werden. Auch sei nicht sicher, wie hoch die Schadenshöhe sei und ob alle Aggregate, Pumpen und Installationsanlagen wieder ans Netz gehen könnten.

Keine Gefahr für die Arpe

Biene versicherte aber, dass keine Gefahr bestanden habe, dass das Wasser in die benachbarte Arpe fließt. „Da hat der Keller quasi wie ein Auffangbecken gewirkt.“

Die Kläranlage der Brauerei war in den vergangenen Jahren immer wieder mit hohem Investitionsaufwand erneuert worden. Sie liegt direkt am Ortseingang von Grevenstein, gegenüber der Brauerei auf der anderen Seite der Straße In der Herrlichkeit - direkt an der Arpe. 2019 hatte es dort einen Feuerwehreinsatz gegeben, damals war Schaum in die Arpe geflossen.