Feuerwehreinsatz: Verpuffung in Fredeburger Klinik

Bad Fredeburg. Eine schwere Verpuffung im Kessel der Heizungsanlage führt zu einem Feuerwehreinsatz in der Fachklinik Fredeburg. Die Hintergründe

Der Löschzug Bad Fredeburg rückte am vergangenen Samstag um 6:40 Uhr zu einer Verpuffung im Heizungskeller in der Fachklinik Bad Fredeburg aus. Dort war es in einem Kessel der Heizungsanlage zu einer schweren Verpuffung gekommen.

Druckwelle drückt Feuerschutztür auf

„Hierbei wurde nicht nur die Heizung zerstört, sondern die Druckwelle war so stark, dass diese eine Feuerschutztür aufdrückte, die Abgasführung sprengte und dann in den Schornstein schlug“, so die Feuerwehr. Eine massive Reinigungsöffnung aus Stahl wurde herausgerissen „und mehrere Meter durch den Heizungsraum geschleudert.“

Durch den Löschzug wurde die Einsatzstelle auf Gasaustritt mittels eines Messgerätes kontrolliert. Weitere Maßnahmen durch die Feuerwehr waren nach dem Hinweis, die Anlage auch nach Instandsetzung nur nach Freigabe durch den Bezirksschornsteinfeger wieder in Betrieb zu nehmen, nicht erforderlich.

Schäden gering

Wie die stellvertretende Klinikleiterin, Elizabeth Clasen, bestätigte, ist es bei der Verpuffung entgegen erster Annahmen nicht zu gravierenden Schäden gekommen. „Der Heizkessel ist ausgefallen. Nach Rücksprache mit allen zuständigen Gewerken kann er aber repariert werden. Eine zweite Heizungsanlage, die unabhängig davon arbeitet, wurde in Betrieb genommen.“

Auch die Schäden an und im Gebäude seinen gering. Es gebe einen Putzschaden am Kamin sowie die Schäden im betroffenen Raum. „Es gibt aber keinen Grund zur Sorge. Es handelt sich um einen technischen Defekt, dessen Ursache nun geprüft wird“, so Clasen weiter, die froh über das umsichtige Handeln des Nachtpersonals ist. Eine Schwester hatte die Feuerwehr gerufen.