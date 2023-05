Der Löschzug Meschede half mit der Drehleiter beim Einsatz in Freienohl.

Einsatz Feuerwehren aus Meschede und Freienohl helfen Vogel in Not

Freienohl. Die Feuerwehr hilft nicht nur Menschen, sondern auch Tieren. In Freienohl war ein Vogel jetzt in Not geraten. Die Einsatzkräfte rückten aus.

Die Löschzuge Freienohl und Meschede haben am Sonntag ein Kleintier gerettet. Gegen 19.19 Uhr waren sie alarmiert worden.

>>> Lesen Sie auch: Gericht urteilt gegen HSK: Corona-Absonderung rechtswidrig <<<

Der Einsatzort: die Straße Zum Knäppchen in Freienohl. Dort war Vogel in Not geraten und wurde mit der Drehleiter aus seiner Zwangslage befreit.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland