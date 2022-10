Fieser Trick über WhatsApp: Meschederin um Geld betrogen

Eine gutmütige Mutter ist jetzt in Meschede auf einen WhatsApp-Betrug hereingefallen.

Eine fiese Betrugsmasche über WhatsApp: Eine Meschederin fiel darauf rein und überwies viel Geld an einen Täter. Die Polizei warnt vor dem Trick.

Mit einem Trick über den Messenger WhatsApp hat ein Betrüger eine hohe Geldsumme von einer Frau aus Meschede erbeutet. Die Polizei warnt vor dieser Täuschung.

Diese Nachricht erhielt eine andere Mescheder Mutter bereits am Freitag. Sie aber durchschaute den Betrugsversuch. . Foto: Privat / WP

„Hallo Mama“

Der Betrug funktionierte so: Die Frau erhielt am Montag eine Nachricht über WhatsApp, deren Telefonnummer ihr nicht bekannt war. Der Täter schrieb einfach nur „Hallo Mama“. Die Frau fragte daraufhin, um welches ihrer Kinder es sich denn handele. Der Betrüger schrieb zurück „rate mal“, was die Betroffene dann auch tat. Der Täter bestätigte daraufhin den Namen und bat die Frau, eine hohe Geldsumme auf ein bestimmtes Konto zu überweisen.

In der Annahme, sie habe mit ihrem Sohn geschrieben, tat die Meschederin das dann auch. Erst später, bei einem Telefonat mit ihrem echten Sohn, fiel der Betrug auf. Die Polizei rät den Bürgerinnen und Bürgern: Seien Sie skeptisch beim Erhalt von Whatsapp-Nachrichten von fremden Absendern! Wenn es sich nicht um die Ihnen bekannte Telefonnummer ihres Bekannten oder Verwandten handelt, rufen sie die Person unter der Ihnen bekannten Rufnummer an! Dann wird sich der Betrugsversuch schnell aufklären!

Polizei kontaktieren

Außerdem gilt: „Überweisen Sie kein Geld auf Ihnen unbekannte Kontonummern! Im geringsten Zweifel wenden Sie sich bitte an Ihre Polizei!“

