Flammen bei Honsel: Feuerwehr Meschede bekämpft Brand

Meschede. Flammen im Betrieb: Die Feuerwehr Meschede musste zu Marinrea Honsel ausrücken. Sie war über Stunden im Einsatz.

Die Feuerwehr Meschede hat einen Brand bei Martinrea Honsel bekämpft. Am Montag gegen 16.40 Uhr wurde sie alarmiert. Eine automatische Brandmeldeanlage war zuvor in dem Betrieb in der Fritz-Honsel-Straße ausgelöst worden. Bereits während der Anfahrt erhöhte die Leitstelle die Alarmstufe aufgrund weiterer Notrufe von Augenzeugen, die ein bestätigtes Feuer meldeten.

Bis auf das Dach

Der Gruppenführer des zuerst eingetroffenen Kameraden stellten bei ihrer Erkundung fest, dass es sich um ein Feuer im Dachbereich einer Werkshalle handelte. Bei Demontagearbeiten war es zu einem Brand in einer Hallenwand gekommen, der letztlich bis auf das Dach der Halle überschlug.

Die Feuerwehr bekämpfte die Flammen mit mehreren Trupps unter schwerem Atemschutz im Innen- sowie Außenangriff. Nach gut 2,5 Stunden konnte „Feuer aus“ durch Einsatzleiter Andre Kaiser gemeldet werden. Am Einsatz beteiligt waren der Löschzug Meschede, die Funkgruppe der Feuerwehr sowie Kräfte des DRK Meschede, außerdem Polizei und Rettungsdienst.

