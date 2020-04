Fledermaustunnel bei Eslohe hat Tore wieder geöffnet

Eslohe. Ab sofort ist die Durchfahrt durch den Fledermaustunnel wieder möglich.

Fünf Monate haben sie ihren Winterschlaf gehalten. Nun sind die Fledermäuse aus ihrem Winterquartier, dem Kückelheimer Tunnel, ausgeflogen. Aufgrund der günstigen Wetterbedingungen werden die Gemeinden Eslohe und Finnentrop mit ihren Partnern aus Meschede, Schmallenberg und Lennestadt die Tore des Fledermaustunnels früher als sonst üblich öffnen.

Höhepunkt vom Sauerland Radring

Damit ist die Zeit des Wartens vorbei und die 689 Meter lange Röhre steht den Radfahrern, Skatern und Fußgängern ab sofort, wieder für ihre sportlichen Aktivitäten zu Verfügung. Genau sieben Monate bis Ende Oktober werden die Tore offen sein. Der Fledermaustunnel ist der Höhepunkt des Sauerland Radrings, der die fünf Partnerkommunen auf dem 84 Kilometer langen Rundkurs und der 40 Kilometer langen „Hennesee Schleife“ mitten im Herzen des Sauerlandes miteinander verbindet. Er ist gleichzeitig aber auch Teil des 112 Kilometer langen Ruhr-Sieg-Radweges, der Meschede im Ruhrtal mit Kirchen im Siegtal verbindet und den Radfahrer am Biggesee entlang führt.

Immer mehr Fahrradfreunde haben die überwiegend steigungsarmen und abwechslungsreichen Themenradwege für sich entdeckt. An schönen Tagen kommt es vor, dass über 1000 Radfahrer die Zählstelle am Tunnel passieren. Neben der verlockenden Landschaft, durch die man radelt, gibt es entlang des Sauerland Radring noch weitere Sehenswürdigkeiten zu entdecken, für die man außerhalb von Corona-Zeiten ein wenig Zeit einplanen sollte, wie zum Beispiel die Alte Mühle in Frettermühle, das DampfLandLeute-Museum Eslohe, den Hennesee mit seinen vielfältigen Freizeiteinrichtungen oder die Besteckfabrik in Fleckenberg.

