Beste Schule Förderung im Ganztag: Schule am Wilzenberg in Schmallenberg

Schmallenberg Die Hauptschule am Wilzenberg in Schmallenberg ist Ganztags-Schule. Wie Schulleiter Ansgar Nückel das Profil im Steckbrief erklärt.

Name der Schule: Schule am Wilzenberg, Gemeinschaftshauptschule der Stadt Schmallenberg

Homepage: www.schule-am-wilzenberg.de

Motto: WIR - Wir In (der) Region

Schulleiter: Ansgar Nückel

Schülerzahl: 404

Personal: 50 Lehrerinnen und Lehrer, 1 Referendar, 2 Schulsozialarbeiterinnen, 2 Betreuungskräfte, 2 Fachkräfte in multiprofessionellen Teams.

Zahl der Klassen in der Sekundarstufe I: 20

Schulbeginn: 7.45 Uhr

13. Februar bis 7. März, montags bis donnerstags von 8 Uhr bis 15.30 Uhr, freitags von 8 Uhr bis 13.30 Uhr

Tag der offenen Tür: Samstag, 20. Januar: 9.30 bis 12 Uhr

Betreuung und Verpflegung: Ganztagsschule - montags, dienstags und donnerstags bis 14.45 Uhr, mittwochs bis 15.35 Uhr und freitags bis 13.05 Uhr; Mittagsverpflegung in großzügiger Mensa und schülereigenem Kiosk

Unterrichtsausfall: garantierte Unterrichtszeiten in den Jahrgängen 5/6

Individuelle Förderung: Klassenlehrerprinzip, Klassenraumprinzip, Aufstockung der Stundenanzahl in Hauptfächern; Unterstützung durch Sonderpädagogen, Schule im Gemeinsamen Lernen

Digitale Medien: 155 I-Pads, zwei Computerräume, alle Klassen- und Fachräume mit moderner Präsentationstechnik, Lego-Roboter, 3-D-Druck,

Projekte außerhalb des Unterrichts: Orchesterklassen und Werkstattklassen, Schule ohne

Rassismus, Schülerband, Zusammenarbeit mit der Jugendkunstschule, Partnerschule des DFB

Was macht unsere Schule besonders: Orchesterklasse (Erlernen eines Instrumentes) und Werkstattklassen (Bewegung, Theater, Ernährung und Technik) in den Jahrgängen 5 und 6. In Arbeitsstunden werden mit Unterstützung Übungsaufgaben aus Hauptfächern bearbeitet, Hausaufgaben entfallen weitgehend. Klassenlehrer unterrichten mit einem möglichst großen Stundenanteil.

Ausgezeichnet mit dem Berufswahl-SIEGEL für hervorragende Arbeit in diesem Bereich. Gewinner des Schmallenberger Förderpreises Musik 2023.

