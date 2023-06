Folierwerk in Meschede: Farbe und Schutz fürs Fahrzeug

Meschede. An seinem eigenen Auto tobt sich Paul Lewandowski so richtig aus: Er betreibt das „Folierwerk“ in Meschede. Hier ist seine Geschichte.

Sportwagen, Motorräder, Busse - Paul Lewandowski (37) hat schon vielen Fahrzeugen ein Makeover verpasst. Sein Unternehmen „Folierwerk“ sitzt am Ittmecker Weg 15 in Meschede. Die Auftraggeber sind aber nicht nur Privatleute, sondern auch Firmen, die einprägsame Werbeaufschriften für ihre Autos, Bullis und Busse bestellen. Was liegt im Trend und warum lässt man sein Fahrzeug überhaupt bekleben?

Sogar ein Wohnmobil in Mattgrau

„Nach wie vor total beliebt ist Mattgrau“, sagt Paul Lewandowski - da muss er nicht lange überlegen. Mittlerweile hat er so viele Autos - sogar ein großes Wohnmobil - mit mattgrauer Folie beklebt, dass er es fast schon leid ist. „Ich würde gern mal auffälligere Farben kleben“, sagt der 37-jährige Familienvater, aber das muss ein Kunde natürlich auch wollen. An seinen eigenen Autos tobt er sich ab und an mal aus.

In der Trendfarbe Mattgrau hat Paul Lewandowski mit seiner Firma Folierwerk auch schon ein Wohnmobil komplett beklebt. Foto: Privat

Warum sich Privatleute dazu entscheiden, ihr Auto komplett folieren zu lassen, sei ganz unterschiedlich. „Manche haben gebraucht ein Auto gekauft, aber eben nicht in der Wunschfarbe“, so Lewandowski. Andere kaufen einen Neuwagen in einer günstigen Farbe und rüsten dann mit einer Folie die Lieblingsfarbe nach. Wieder andere lassen auch eine klare Lackschutzfolie aufziehen, um ein hochwertiges Auto zu schützen. Das mache auch bei Firmenwagen Sinn, die nach einer gewissen Zeit wieder abgegeben werden. „Die Lackschutzfolie lässt sich ohne Kleberückstände wieder entfernen, der Lack ist wie neu.“

In der Garage gestartet

Eine Folie zu kleben, sei im Vergleich zum Umlackieren wesentlich günstiger - und mittlerweile auch lange haltbar. „Je nach Pflege und auch abhängig davon, ob ein Wagen in der Garage steht, gibt es Autos, die 20 Jahre mit einer Folie herumfahren“, erklärt der gelernte Mediengestalter. Im Durchschnitt halte sie sieben Jahre lang. Schon als angestellter Mediengestalter hat sich Lewandowski immer für den Bereich Werbetechnik interessiert. Sich damit selbstständig zu machen, lag also nahe. Mit dem eigenen Unternehmen ist er dann in der Garage im Elternhaus in Sundern gestartet. Die erste eigene Werkstatt richtete er in Brilon ein, bevor es ihn dann nach Meschede in den Ittmecker Weg verschlagen hat. „In Brilon hatte ich irgendwann nicht mehr genügend Platz, aber hier wird es jetzt auch schon eng“, sagt Lewandowski, der auch in Meschede wohnt. „Die Fahrzeuge werden ja immer größer.“

Paul Lewandowski (37) hat sich mit der Firma „Folierwerk" selbstständig gemacht. Seine Werkstatt sitzt am Ittmecker Weg in Meschede. Foto: Privat

Wie lange er an einem Auftrag sitzt, sei ganz unterschiedlich und hänge davon ab, ob es um Werbeaufdrucke oder ein voll verklebtes Fahrzeug gehe. „Wenn es sich um ein hochwertiges Fahrzeug handelt, bei dem auch Teile zum Verkleben abmontiert werden müssen, um möglichst präzise zu arbeiten, kann das schon mehrere Tage in Anspruch nehmen.“

Übung und Erfahrung

Falten, Knicke, Verschmutzungen, Risse - all das darf natürlich nicht passieren, wenn der Kunde sein Fahrzeug vom Fachmann bekleben lässt. „Ich mache das, seitdem ich 18 bin - Übung und Erfahrung sind da einfach enorm wichtig“, so Lewandowski.

Und gutes Arbeitsmaterial: Heißluftföhn, Infrarotthermometer, Rakel, Messer usw. In der Regel werde die Folie am Fahrzeug geschnitten - eine Ausnahme bilden die dicken Lackschutzfolien. „Die werden auf der Maschine geschnitten.“ Für die Zuschnitte der Einzelteile - je nach Fahrzeugmodell - gebe es spezielle Software.

Bläschenbildung vermeiden

Knackpunkt sind immer die Temperaturen, mit der die unterschiedlichen Folien erwärmt werden müssen. „Um zum Beispiel die Wölbung eines Kotflügels zu formen, muss die Folie auf eine bestimmte Temperatur erhitzt und dann gezogen werden“, erklärt der Fachmann. „Am einfachsten zu kleben, ist eine Tür“, fügt der 37-Jährige hinzu und lacht. Was die Arbeit auch erleichtert: Mittlerweile gibt es Folien mit Luftkanal-Kleber-Technologie (Rapid Air), so dass eine Bläschenbildung vermieden wird und fast schon Unmöglich ist. Und wenn sich doch mal ein Luftbläschen bilden sollte, sei das nicht dramatisch. Langsam aber stetig entweiche die Luft - wie bei einem Luftballon - und das Bläschen verschwindet ganz von allein.

>>> Über das Unternehmen

2012 bis 2022 hieß das Unternehmen von Paul Lewandowski, das er zusammen mit seiner Schwester als GbR gegründet hatte, „Valps“.

Seit Mitte 2022 läuft es als Ein-Mann-Betrieb unter dem Namen „Folierwerk“, da Lewandowskis Schwester im Master-Studium ist und sich aus zeitlichen Gründen aus dem Betrieb zurückgezogen hat.

