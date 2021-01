Forstamt warnt: Schneebruchgefahr in Schmallenberger Wäldern

Schmallenberg Der Schnee in den Baumkronen hat sich verfestigt in den vergangenen Wochen verfestigt. Wo die Schneebruchgefahr besonders hoch ist

In den Hochlagen des Sauerlandes hat der Schnee die Wälder in eine Winterwunderlandschaft verwandelt, die insbesondere an den Wochenenden

tausende Besucher in die Region lockt.

Durch den aktuellen Dauerfrost hat sich der Schnee in den Baumkronen

verfestigt und wird immer mehr zu einer statischen Belastung, die zum Abbrechen von Ästen, Kronenteilen oder ganzer Bäume führen kann. „Rückmeldungen aus den höher gelegenen Revieren zeigen, dass die Gefahr durch Schneebruch in Gebieten über 650 Meter in den letzten Tagen erheblich gestiegen ist,“ sagt das Forstamt Oberes Sauerland in Schmallenberg.

Da sich, trotz der Corona-bedingten Warnungen, auch an diesem Wochen

ende mutmaßlich wieder zahlreiche Einheimische und Gäste in den Wäldern bewegen, empfiehlt das Forstamt, die Wälder insbesondere in den

Hochlagen an Hunau und Rothaarkamm zu meiden.

Mit dem für die kommende Woche angesagten wärmeren Temperaturen

wird sich die Lage wahrscheinlich entspannen, deshalb wird von Waldsperrungen derzeit abgesehen. Das Forstamt wird die Schneelage aber weiter aufmerksam beobachten und bei Gefährdungslagen in Abstimmung mit den betroffenen Waldbesitzenden und Kommunen die erforderlichen Entscheidungen treffen.