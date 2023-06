Fraunhofer in Grafschaft: Hendrik Wüst eröffnet Labor-Neubau

Schmallenberg. Ministerpräsident Wüst hat den Labor-Neubau des Fraunhofer Instituts in Schmallenberg eröffnet. Für ihn bereichert es die Forschungslandschaft.

Das Fraunhofer-Institut für Molekularbiologie und Angewandte Oekologie IME in Schmallenberg begrüßte zur feierlichen Eröffnung des neuen Labor-Großbaus Ministerpräsident Hendrik Wüst. Am 1. Juni wurde nach zehnjähriger Planungs- und Bauzeit das 6000 qm große Laborgebäude in Schmallenberg-Grafschaft offiziell eröffnet. Prof. Dr. Christoph Schäfers, Leiter des Fraunhofer IME am Standort in Schmallenberg bedankte sich in seiner Ansprache für die Förderung durch die Fraunhofer-Gesellschaft in München und die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Partnern aus Forschung, Industrie, Wissenschaft sowie Regulationsbehörden. Er danke auch der unkomplizierten Unterstützung durch die Stadt Schmallenberg und die Zuwendungsgeber, allen voran dem Land Nordrhein-Westfalen.

Ministerpräsident Wüst: NRW soll erste klimaneutrale Industrieregion Europas werden

Ministerpräsident Hendrik Wüst: „Wir wollen unser Land zur ersten klimaneutralen Industrieregion Europas machen. Unser wichtigstes Rüstzeug für diesen Wandel sind Forschung, Innovationen und ihr Transfer in die Praxis. In Südwestfalen lässt sich genau das an vielen Stellen beobachten – beispielsweise beim Fraunhofer IME.“ Das Institut bereichere die Forschungslandschaft in Nordrhein-Westfalen in entscheidender Weise. „Es zeigt: Wachstum und eine gesunde Umwelt sind kein Gegensatz. In Schmallenberg hilft innovative Forschung unter anderem dabei, Umweltrisiken vorausschauend zu erkennen und zu minimieren.“ Mit der Eröffnung des Labor-Großbaus werde eine gemeinsame Kraftanstrengung belohnt.

Hochmoderner Laborneubau in Grafschaft

Prof. Dr. Axel Müller-Groeling, Vorstand für Forschungsinfrastrukturen und Digitalisierung, brachte von der Fraunhofer-Gesellschaft München eine besondere Würdigung mit und dankte dem Institut und seinen Mitarbeitenden für ihre exzellente Forschungsarbeit. Prof. Dr. Tanja Schwerdtle, Vizepräsidentin des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR), sandte mit Ihren Worten eine Botschaft sowohl vom BfR als auch vom Umweltbundesamt: Sie hob die sehr gute, vertrauensvolle Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer IME hervor. Tatjana Sikuljak, Vice President Regulatory Science – Agricultural Solutions der BASF SE, vertrat bei ihrer Ansprache die Industrie, für die das Schmallenberger Institut ein dauerhaft verlässlicher Partner ist.

Prof. Dr. Ulrich Rüdiger, Rektor der RWTH Aachen University, sandte ein digitales Grußwort als Vertreter der Universitäten, an denen das Institut mit seinen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern zahlreiche Lehrveranstaltungen anbietet. Er bescheinigt dem Fraunhofer IME, dass es sich mit seinem hochmodernen Laborneubau auf den technologischen Stand der Forschung bringt.

Mit einem anschließenden symbolischen Eröffnungsakt wurde das Gebäude eröffnet und Vertreterinnen und Vertreter des IME führten die Gäste durch einige Laborräume, die nach Beendigung der Abschlussarbeiten hoffentlich in Kürze in Betrieb genommen werden können.

