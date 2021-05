Fredeburger Kunstköppe mit neuer Ausstellung im Atelier

In ihrem Atelier an der Hochstraße haben die Fredeburger Kunstköppe eine neue Ausstellung installiert.

Bad Fredeburg. Angelehnt an das Festival Textile, haben die Bad Fredeburger Künstler ihre Ausstellung „Textile Leidenschaft“ genannt. Was es zu sehen gibt.

Es gibt Neuigkeiten der Fredeburger Kunstköppe (FKK). Denn nicht nur das Festival Textile bietet aktuell eindrucksvolle Ausstellungen, Kunstwerke und Workshops. Auch die Kunstköppe waren wieder fleißig und kreativ, angelehnt an das Festival. „Deshalb heißt unsere Ausstellung in diesem Jahr auch Textile Leidenschaft“, erklärt FKK-Mitglied Annette Königs: „Wir haben die Ausstellung anlässlich des Festivals in unserem Atelier aufgebaut und uns ganz auf die textilen Werkstoffe fokussiert.“

Für den einen oder anderen Künstler ungewohnt, doch bis auf den Schmied sei jeder mit dabei. Zu sehen gibt es Kombinationen aus Marmor und Filz, Fundstücke, einen originalen Kimono, der einst als Gastgeschenk nach Schmallenberg kam, Werner Hesse zeigt Filzarbeiten einer Mongolei-Reise und Jost Pieper stellt eine kongolesische Beerdigungszeremonie in textiler Form dar. Auch Batik aus Sri Lanka sei mit dabei, so Königs: „Wir haben die Ausstellung Textile Leidenschaft genannt, weil sehr viel Liebe in den Arbeiten steckt.“ Bedauerlich sei nur, dass bislang alle Ausstellungen im Atelier an der Hochstraße in die Corona-Zeit fielen: „Aber es haben sich schon viele Kunstinteressiert die Nase an unserem Schaufenster platt gedrückt.“

Einlass mit negativem Corona-Test

Mit einem negativen Corona-Test, als Genesener oder Geimpfter sei ein Besuch des Ateliers von innen aber auch wieder möglich, erklärt Königs. Termine können über sie unter 02974 1473 oder 015161713765 gemacht werden: „Am vorvergangenen Wochenende waren so schon einige Besucher im Atelier.“ Zeitdruck bestehe aber keiner, die Ausstellung solle einige Wochen im Atelier bleiben: „Auch das Textile Festival wurde ja schon verlängert. Wir sind optimistisch, dass mit fallenden Zahlen bald auch weitere Lockerungen in Aussicht sind.“

Textile-Fahne ist Blickfang

Denn bislang habe man noch nicht einmal als komplette Künstlergruppe im Atelier kreativ werden können, so Königs. Nun hoffe man aber, zumindest ein paar Besucher im Atelier begrüßen zu können: „Die Magenta-farbene Fahne von der Textile vor unserem Atelier ist ein wirklicher Blickfang, die lockt einige Interessierte an, an diesem Projekt haben wir gerne teilgenommen.“ Bei der Ausstellung haben insgesamt neun Künstler des FKK teilgenommen.

Weitere Infos unter www.fredeburger-kunst-koeppe.jimdosite.com

