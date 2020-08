Bald endet die Saison: Blick auf das Freibad in Meschede.

Sommer Freibad in Meschede ist am Montag letztmalig geöffnet

Meschede. Abschluss der Freibad-Saison: Wer möchte, kann am Montag noch einmal ins Wasser. Danach geht es ins Hallenbad. Hier die Details.

Die Freibadsaison endet offiziell am Montag, 31. August. Wetterbedingt ist aktuell nur das Hallenbad geöffnet. Doch am Montag ist im Freibad noch einmal von 11 bis 20 Uhr Badespaß bei jedem Wetter (außer Gewitter) angesagt. Und zwar nur im Freibad: Das Hallenbad bleibt am Montag geschlossen.

Öffnungszeiten des Hallenbads

Ab Dienstag, 1. September, gelten dann wieder die gewohnten Öffnungszeiten des Hallenbades: dienstags und donnerstags von 6 bis 7.30 Uhr Frühschwimmen, dienstags, mittwochs und freitags von 14.30 bis 20 Uhr, donnerstags von 14.30 bis 22 Uhr, samstags und montags geschlossen (Kurse, Vereinssport), sonntags von 10 bis 18 Uhr.

Weitere Informationen gibt es auf www.meschede.de (Suchbegriff Schwimmbad). Die Sauna muss wegen der Corona-Bestimmungen weiterhin geschlossen bleiben. Das Team des Mescheder Schwimmbads bedankt sich bei den zahlreichen Besuchern für ihr Vertrauen in dieser von vielen Einschränkungen geprägten Saison.