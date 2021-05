Freibad Meschede öffnet - Einlass nur mit Corona-Nachweis

Das Mescheder Freibad öffnet am Montag, 31. Mai, seine Pforten.

Meschede. Im Freibad in Meschede beginnt die Saison. Es gibt allerdings Corona-Auflagen. Das beginnt schon am Einlass. Hier alle Informationen.

Das Freibad in Meschede öffnet am Montag, 31. Mai. Das Wasser ist bereits eingelassen, die Wasserproben waren in bester Ordnung. Nun gab auch das Kreisgesundheitsamt grünes Licht: Ab dem Termin dürfen wieder Gäste ins 24 Grad warme Wasser.

Bisher allerdings ist nur das Bahnenschwimmen erlaubt. Die Liegewiese darf nicht benutzt werden. Bleibt die Inzidenz weiterhin stabil unter 50, darf ab Mittwoch, 2. Juni, dann auch die Liegewiese genutzt werden. Schwimmbadleiter Andre Kettler freut sich mit den Gästen, die schon so oft nachgefragt haben und sehnsüchtig warten: „Da wir aktuell das Hallenbad wegen der Sanierungsarbeiten nicht nutzen können, ist es uns sehr wichtig, für unsere Badegäste das Freibad so frühzeitig wie möglich zu öffnen.“ Vorsichtig ist er dennoch: „Wir wollen uns langsam herantasten – und mal schauen, wie sich das entwickelt.“

Einlass nur mit Nachweis

Geöffnet ist das Freibad vorerst montags bis freitags von 13 bis 20 Uhr sowie an den Wochenenden und Feiertagen von 9 bis 18 Uhr (bei schlechtem Wetter bis 16 Uhr). Frühschwimmen wird dienstags bis freitags von 6 bis 7.30 Uhr angeboten. Voraussetzung für den Badespaß: Abstandsregeln und Maskenpflicht müssen eingehalten werden. Am Eingang wird kontrolliert: Einlass hat nur, wer nachweislich geimpft oder genesen ist oder einen offiziellen Schnelltest, der nicht älter als 48 Stunden ist, vorzeigen kann. Das gilt für alle Badegäste ab dem sechsten Lebensjahr.

