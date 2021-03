Freienohl: 82-Jähriger eskaliert, sein Hund beißt Polizist

Meschedes Polizei war in Freienohl im Einsatz: Dort eskalierte ein 82-Jähriger an einer Tankstelle.

Freienohl. Was für eine Auseinandersetzung an einer Tankstelle in Freienohl: Am Ende lobt ein 82-Jähriger seinen Hund, weil der einen Polizisten beißt.

Viel Ärger mit einem 82-Jährigen an einer Tankstelle in Freienohl - so sehr, dass die Mitarbeiter der Tankstelle an der Bahnhofstraße am Donnerstag gegen 13 Uhr die Polizei riefen.

Der 82-Jährige hatte zuvor kleine Spritzer Kraftstoff aus einem Tankrüssel verspritzt. Anschließend beschwerte er sich lautstark in der Tankstelle über einen angeblichen Betrug durch die Tankstelle. Hierbei trug er keine Maske und zog diese nach Aufforderung der Mitarbeiterin nur über den Mund.

Der Mischlingshund greift ein

Er verließ das Gebäude und setzte sich in sein Fahrzeug. Hier traf die Polizei auf den Soester. Bei dem Gefährt handelt es sich um ein dreirädriges Leichtkraftfahrzeug: An diesem waren keine gültigen Versicherungskennzeichen angebracht. Gegenüber den Polizeibeamten war der Mann uneinsichtig und ungehalten. Als er aus dem Fahrzeug ausstieg, sprang sein kleiner Mischlingshund ebenfalls heraus und biss einem Beamten in die Wade. Der Polizist wurde hierbei leicht verletzt. Der Hundebesitzer lobte seinen Hund. Der Vierbeiner wurde schließlich an die Leine genommen.

Senior bleibt uneinsichtig

Aufgrund des fehlenden Versicherungsschutzes wurde dem Soester die Weiterfahrt untersagt. Der Mann zeigte sich weiterhin uneinsichtig. Um seine Weiterfahrt zu verhindern, mussten die Beamten die Fahrzeugschlüssel sicherstellen. Gegen den Mann wird nun wegen Verstößen gegen die Corona- Schutzverordnung und gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie wegen einer Körperverletzung durch den Hundebiss ermittelt.