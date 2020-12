Die Polizei in Meschede sucht nach Hinweisen aus der Tatnacht.

Freienohl. In Freienohl wurde in der Nacht zum 7. Dezember ein 50-er Roller gestohlen. Die Polizei sucht nach Hinweisen.

Ein Motorraddiebstahl wurde der Polizei in Freienohl gemeldet: In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter in Meschede einen verschlossenen 50er-Roller auf der Straße „Auf dem Mühlenberg“ entwendet.

An dem schwarzen Kleinkraftrad der Marke „Rex“ war das Versicherungskennzeichen 961UUC angebracht.

Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.