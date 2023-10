Freienohl: Vandalismus nach der Einweihung - Täter gesucht

Das Ergenis von roher Gewalt: Eingerissen, die Schraube tritt hervor: Vandalismus am Fitness-Parcours in Freienohl.

Freienohl. In Freienohl ist der neue Fitness-Parcours direkt beschädigt worden. Der Förderverein hat eine Belohnung ausgesetzt, um die Täter zu ermitteln.

Kaum war der neue Fitness-Parcours in Freienohl eröffnet, da bemerkte der Förderverein Freiheit Freienohl schon die erste Sachbeschädigung. Am vergangenen Sonntag war es zu Vandalismus an der Anlage gekommen. Mit roher Kraft war gegen eine Tafel getreten worden, sie riss ein und die Schrauben traten hervor.

„Wir sind schon sehr verärgert“, sagte Jürgen Klasmeier, der Vorsitzende des Fördervereins. Aus diesem Grund ist Anzeige bei der Polizei erstattet worden. Zur Ergreifung des Täters oder der Täter ist außerdem eine Belohnung in Höhe von 200 Euro ausgesetzt worden. Hinweise an die Polizei in Meschede unter 0291 / 90200.

