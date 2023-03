Freikarten zu gewinnen für „Der Berg rockt!“ in Eversberg

Die Sharks spielen bei der Party in der Schlossberghalle in Eversberg.

Eversberg. Der Berg rockt wieder in Eversberg (Meschede) am Samstag, 18. März 2023. Wir verlosen Karten für die Party auf dem Schlossberg. Die Details.

„Der Berg rockt!“ heißt es am kommenden Samstag, 18. März, ab 20 Uhr wieder in Eversberg. Die Schützenbruderschaft St. Johannes lädt zur Kultparty auf den Schlossberg ein. Erneut präsentiert die Bruderschaft die weit über die Grenzen des Sauerlands hinaus bekannte Partyband „Sharks“.

Die Sharks spielen in der Schlossberghalle. Foto: MANUEL GOMEZ DARDENNE

Die treuen Besucher der Rockfete wissen, dass die Band Garant für absolute Ausnahmestimmung ist. „Den Zuschauern wird die ganze Breitseite der Rockmusik geboten. Von liebevoll restaurierten 80er-Hits bis hin zu brutalem Cross-Over, von knackigem Gegenwarts-Pop bis hin zu bombastischen Hymnen rocken die vier Herren und die Dame aus dem Sauerland nicht nur die Ohrmuscheln, sondern dank des fetten Sharks-Sounds auch die komplette untere Körperhälfte“, schreiben die Sharks auf ihrer Homepage.

Im Wechsel mit den Sharks ist in diesem Jahr erneut DJ Müller mit von der Partie. „Unter Garantie wird auch er die Halle wieder rocken, so wie wir es von ihm kennen“, so die Veranstalter. Eine tolle Cocktailbar wird in die Location integriert.

Karten können im Vorverkauf zum Preis von 8 Euro bis Samstagmittag bei der Bäckerei Hahne in Eversberg und online unter www.schuetzen-eversberg.de erworben werden. An der Abendkasse kostet der Eintritt 10 Euro. Einlass ist ab 16 Jahren. Die Schützenbrüder freuen sich schon auf eine Riesenparty mit vielen feierwütigen Gästen. „Es soll richtig rund gehen auf dem Schlossberg!“, so der Vorstand der Schützenbruderschaft.

Wir verlosen fünf mal zwei Freikarten für die Party. Wer mitmachen möchte: Bitte bis 12 Uhr am Freitag, 17. März 2023, eine Mail an gewinnspiel-meschede-westfalenpost@funkemedien.de, Stichwort „Der Berg rockt“

