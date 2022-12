Freizeittipps HSK von Prosit Neujahr bis zur Silvesterparty

Da ist was los: „Prosit Neujahr“ findet nach 2019 wieder in Bad Fredeburg statt.

Meschede/Eslohe/Bestwig/Schmallenberg. Hier sind die Freizeittipps unserer Redaktion für das Hochsauerland für das Wochenende rund um den Jahreswechsel, präsentiert von Nina Kownacki.

Dieses Wochenende feiern wir in das neue Jahr 2023. Zum Jahreswechsel habe ich euch paar Veranstaltungen im Hochsauerlandkreis herausgesucht. Ihr könnt Silvesterpartys besuchen, an einer Wanderung teilnehmen oder mit der Familie ins Kino gehen.

Mein Tipp für euch

Nina Kownacki präsentiert unsere Freizeittipps. Foto: Privat

Falls ihr nach der Silvesterparty noch ausgeruht seid und weiter das neue Jahr feiern möchtet: So eine Veranstaltung gibt es nicht überall, in Bad Fredeburg ist sie jedoch Tradition. Am Neujahrstag begrüßt die Kur- und Knappenkapelle Fredeburg wieder Besucher aus Nah und Fern zu ihrem traditionellen Frühschoppenkonzert. Es werden Lieder aus Star Wars, The Greatest Showman, Atlantis, ABBA und mehr gespielt. Danach gibt es Unterhaltungsmusik bis in die frühen Abendstunden. In diesem Sinne: „Prosit Neujahr“. Frühschoppenkonzert „Prosit Neujahr“, 1. Dezember, ab 11 Uhr im Kurhaus Bad Fredeburg. Der Eintritt beträgt 10 Euro.

Viel Spaß für wenig Geld

Wie wäre es mit einer traditionellen Fackelwanderung zum Jahresabschluss? Der Nordenau Touristik e.V. bietet eine eineinhalb-stündige Wanderung an und zum Abschluss gibt es ein geselliges Beisammensein mit Glühwein und Kinderpunsch. Fackelwanderung, Freitag, 30. Dezember, 19.30 Uhr, Ausgangspunkt der ca. 1,5-stündigen Wanderung ist das Haus des Gastes, Sonnenpfad 2, Nordenau. Die Teilnahme ist kostenlos.

Im Rampenlicht

Im großen Kreis lässt sich Silvester in Cobbenrode feiern. Im dortigen Stertschultenhof findet eine Silvesterparty statt. Die Partyband „Hitmix“ heizt dazu die Tanzfläche an. Essen vom Buffet und Getränke sind inklusive im Preis erhalten. Silvesterparty in Cobbenrode, 31. Dezember ab 19 Uhr, Olper Str. 3, 59889 Eslohe. Der Eintritt kostet pro Person 50, Euro, Jugendliche zwischen 16 und 18 Jahren zahlen 25 Euro, unter 16 Jahren ist der Eintritt frei. Anmeldung und Karten gibt es unter 01512/3972051

Für die Kleinen

Habt ihr Lust auf einen Kinobesuch mit der ganzen Familie zum Jahresanfang? Begebt euch auf ein gemeinsames Abenteuer mit dem „Gestiefelten Kater“. Der Film ist für alle ab 6 Jahren geeignet. „Gestiefelte Kater: der letzte Wunsch“, Linden-Theater Kino, Adresse: Kaiser-Otto-Platz 6a, 59872 Meschede, Vorführzeiten u. a. am 01. Januar, 17.30 Uhr, in 3D um 20 Uhr. Preis ab 8,50 Euro.

Das Sporthighlight der Woche

Bei derzeit etwa fünf bis sieben Grad Celsius ist im kleinen, aber feinen Skigebiet in Sundern-Wildewiese in diesem Jahr nicht mehr mit Wintersport zu rechnen. Sei’s drum! Denn ein Besuch lohnt sich hier allemal: Auch bei möglichem Schmuddelwetter lädt die wunderschöne Umgebung zum Wandern ein – und zum Einkehren. Ganztägig und ganzjährig geöffnet, Sundern-Wildewiese, die Nutzung ist kostenlos.

Mal was anderes

Schaut dem Schmied hinter die Schulter und erlebt altes Handwerk in Grafschaft in Schmallenberg. In der „Jägers Scheune“, nahe der Kirche, können alle bei der Kunst des Schmiedens zusehen. Schmieden in Grafschaft Schmallenberg, Freitag, 30. Dezember, 14 bis 16 Uhr, in naher Umgebung der Kirche, kostenfrei.

