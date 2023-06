Freude aufs Schützenfest in Holthausen-Huxel

Holthausen-Huxel. Ab Donnerstag, 8. Juni, feiert Holthausen-Huxel Schützenfest. Von Till Hennespiegel bis zum Vogelschießen - das sind die Höhepunkte.

Die St. Sebastianus-Schützenbruderschaft Holthausen-Huxel feiert ihr diesjähriges Schützenfest vom 8. bis 10. Juni, Angetreten wird am Fronleichnam-Donnerstag um 14.30 Uhr an der Schützenhalle.

>>>Lesen Sie auch: Ärger über Straßennamen in Dorlar<<<



Wann wird gefeiert? Traditionell immer am Fronleichnam-Wochenende, also dieses Jahr vom 8. bis 10. Juni.





Wer regiert?

Amtierender Schützenkönig ist Dirk Groß-Weege aus Bocholt. Seine Königin ist die langjährige Ex-Kaiser- und Jubel-König-Tochter Susanne Kociolek aus Holthausen. Vizekönig ist Leon Netuschil.



Was sind die Höhepunkt?

Der neue König wird an Fronleichnam im Anschluss an die Schützenmesse ermittelt; der Vizekönig dann am Freitag, 9. Juni, ab etwa 14.30 Uhr, jeweils an der Vogelstange an der Hochstraße.

Am Samstag werden die Dorfbewohner von Holthausen und Huxel um 9 Uhr mit dem Musikverein Rahrbach und dem „Hofnarr Till Hennespiegel“ geweckt.

>>>Lesen Sie auch: Ein Steuerberater wird in Holthausen-Huxel zum Hofnarr<<<

Danach Frühschoppenkonzert mit Ehrungen. 75 Jahre: Alfred Witte; 70 Jahre: Albert Foester; 65 Jahre: Gottfried Bier, Rudolf Mette; 50 Jahre: Norbert Belke, Walter Klauke, Günter Wahl; 40 Jahre: Bernhard Lingemann, Peter Salamon, Georg Thiel; 25 Jahre: Andreas Harnacke, Michael Klauke.



Besonderheiten?

Jubelkönig ist Hubert Vollmer-König, der 1973 zusammen mit dem Vizekönig Helmut Spaggiari regierte. Vor 25 Jahren waren Helmut und Ulla Kociolek das Königspaar. Vizekönig war Mario Linhoff.

Für die musikalische Unterhaltung sorgt der Musikverein Rahrbach, der beim großen Festzug am Samstag vom Tambourcorps Bad Fredeburg unterstützt wird.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Meschede und Umland