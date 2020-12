Frostiger Winterbeginn und Schneeflocken im Sauerland

Meschede/Bestwig/Eslohe/Schmallenberg. Die Wetterstation in Dorlar zeigte minus 9,9, Grad - die niedrigste Temperatur der Region. So wird das Wetter zum Wochenende.

Eine insgesamt frühwinterliche Wetterlage bestimmt den Dezemberstart im Sauerland. Bis zum 2. Advent klettern die Temperaturen maximal bis auf 5 Grad, auf den Bergen ist es teils frostig. Zeitweise fällt etwas Schnee oder Schneeregen.

Das Wetter für das Ruhrtal:

Eiskalt begann die neue Woche rund um Meschede und Bestwig. Die Station am Hennesee erreichte am Montagmorgen -8,5 Grad und damit die kälteste Temperatur des gesamten Jahres. In Bestwig-Heringhausen ging es mit -8,7 Grad sogar noch ein Stück weiter in den Keller. Auf die Kälte folgte in der Nacht zu Dienstag verbreitet der erste Schnee, dies vor allem in den etwas höheren Lagen und in den südlichen Stadtgebieten.

In den kommenden Tagen bleibt uns die recht kalte Luftmasse erhalten, lediglich direkt an der Ruhr kann es mal bis auf 3 oder 4 Grad in die Höhe gehen. Ansonsten klettern die Temperaturen nur knapp über den Gefrierpunkt hinaus, in den höchsten Lagen bleibt es vor allem Donnerstag auch beim leichten Dauerfrost. Dazu kann es vor allem hier auch mal einige Schneeflocken geben, die Mengen bleiben allerdings sehr gering und bringen nicht mehr als einen dünnen weißen Hauch.

Im Bereich des Ruhrtals kann sich zumindest hier und da mal die Sonne zeigen. Dies betrifft auch den Freitag, welcher anfangs noch trüb beginnt, sich dann im Laufe des Tages aber deutlich bessert. Das Wochenende bringt dann weiterhin ruhiges, meist frühwinterlich kaltes Wetter mit. Nach Temperaturen um 0 Grad in den Frühstunden steigen die Werte bis zum Nachmittag auf bis zu 4 Grad an. Viele Wolken, kurze freundliche Phasen und vereinzelt mal etwas Schnee, Schneeregen oder Regen wechseln sich miteinander ab.

Das Wetter im Schmallenberger Sauerland:

Ungewohnt kalt begann die neue Woche auch im Schmallenberger Sauerland. Mit einer Temperatur von -9,9 Grad war die Station an der Martinsschule in Dorlar sogar zeitweise der kälteste Ort der gesamten Region. Auch am Langlaufzentrum in Westfeld mit -9,7 Grad und in Reiste mit -8,7 Grad war es sehr kalt. Der Neuschnee aus der Nacht zu Dienstag hält sich aktuell vor allem in Lagen ab 500 bis 600 m Höhe und wird hier auch noch ein wenig durchhalten.

Denn am Donnerstag herrscht ab dieser Höhe leichter Dauerfrost und vor allem entlang des Rothaarkammes kann es auch ein wenig schneien. Kurze Auflockerungen sind dagegen vor allem im Raum Eslohe möglich. Nach einem trüben Start in den Freitag lockern die Wolken bei leichtem Plustemperaturen zum Nachmittag wieder auf. Für das Wochenende ist die Zugbahn der Niederschlagsgebiete und damit auch unser Wetter noch keine ausgemachte Sache.

Ausgehend von den Alpen ziehen Schnee- und Regenfälle vor allem am Samstagabend und in der Nacht zu Sonntag über die Mitte Deutschlands hinweg. Nach aktuellem Stand erreichen sie das Schmallenberger Sauerland aber nur sehr abgeschwächt, so dass es nur für wenige Schneeflocken oder Tropfen reicht. Veränderungen sind hier aber noch möglich. Die Temperaturen bleiben dazu recht kalt, in den Frühstunden mit meist um 0 Grad, am Tag werden meist 0 bis 4 Grad erreicht.

Trend für die nächste Woche:

Auch in der kommenden Woche liegt ein Tiefdruckgebiet über dem südlichen Alpenraum und bringt hier immer wieder Schnee- und Regenfälle. Das Sauerland befindet sich weiter nördlich dagegen in überwiegend ruhiger, weiterhin frühwinterlich kalter Luft. Dabei ist aber ähnlich wie am Wochenende nicht auszuschließen, dass sich die Niederschlagsgebiete auch etwas weiter nach Norden ausdehnen. Im Allgemeinen bleibt die Wetterlage aber recht ruhig, so dass weder ein Sturm noch ein kräftiger Wintereinbruch zu erwarten ist- Die Temperaturen bewegen sich dazu meist im Bereich der langjährigen Mittelwerte. Mehr unter www.wetter-sauerland.de.