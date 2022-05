Für die Ortsumgehung Bad Fredeburg wird L776 bald gesperrt

Bad Fredeburg. Noch laufen die Arbeiten an der Hangsicherung der L776n bei Bad Fredeburg. Der nächste Schritt schränkt die Pendler ein.

Es läuft rund in Bad Fredeburg. Die Bauarbeiten an der Ortsumgehung im Schmallenberger Stadtgebiet gehen wie geplant voran. Aus dem Ort selbst hört man keine Klagen. Auch Projektleiter Raimund Köster vom Landesbetrieb Straßenbau in Meschede ist zufrieden. „Die Arbeiten sind im Zeitplan.“ Sein Ziel: „Täglich die beste Lösung zu finden, so dass alle Gewerke optimal ineinander greifen und die schnellstmögliche Freigabe für den Verkehr erreicht wird.“ Die soll Ende 2023 erfolgen.

Folgen des Unwetters im Sommer 2021

Dafür muss er flexibel bleiben. Als im vergangenen Sommer ein Unwetter über NRW niederging, wurde die geplanten Arbeiten in der S-Kurve verschoben und andere vorgezogen. Jetzt sind sie in diesen Sommerferien dran. Dann werden die Oberbauarbeiten erledigt und dafür wird die Landesstraße in Richtung Kleins-Wiese voll gesperrt.

Aktuell allerdings arbeiten sich noch drei Bagger mit Stemmhammer und Reißzange durch den Fels. Sie stellen den Fahrbahnuntergrund der neuen Landstraße her. Mehr als 31.000 Kubikmeter Lehmboden - das entspricht dem Volumen von mehr als zehn olympischen Schwimmbecken und etwa 50.000 Kubikmeter Tonstein-Fels-Gemisch sind bereits gelöst. „Die Hälfte davon wurde direkt wieder zum Anfüllen des Geländes unterhalb der zukünftig neuen Fahrbahn eingebaut“, erklärt Köster.

Drei Bagger mit Stemmhammer und Reißzange arbeiten sich derzeit durch den felsigen Untergrund in diesem Erdbauabschnitt der Ortsumgehung Bad Fredeburg. Foto: Straßen.NRW

Hang wird auf 450 Meter gesichert

Gleichzeitig muss dort auf 450 Metern und bis zu 12 Metern Höhe der Hang gesichert werden, der hinter dem vierten Brückenbauwerk beginnt und oberhalb der prägnanten S-Kurve endet. Zehn Bauarbeiter, Baggerfahrer und Techniker sind damit beschäftigt. Sie bohren Felsnägel, legen Anker und montieren das Sicherheitsnetz. „Eine spätere Anpflanzung an der Stelle ist nicht vorgesehen“, erklärt Köster, wäre wegen des engen Netzes auch schwierig. „Aber alles, was sich durch Samenflug aussäht, ist willkommen.“

Daneben lösen die Bagger weiteren Fels vom Ursprungsmassiv, um eine neue drei Meter tiefere Arbeitsebene für die Felssicherung herzustellen. „Manchmal führt austretendes Wasser am Hang zu Komplikationen“, erläutert Köster. Insgesamt gehen die Arbeiten an der Hangsicherung aber so gut voran, dass sie, so der Projektleiter, voraussichtlich im Sommer abgeschlossen werden können.

Kommunikation nach Sprengschäden

Auch die Kommunikation mit den Anwohnern läuft. Durch die Sprengungen am Anfang waren Häuser beschädigt worden. „Ich stehe in Kontakt mit allen, die sich gemeldet haben“, sagt Köster. Beweise wurde gesichert und für jedes Haus ein Gutachten erstellt. Auf deren Basis sollen die Besitzer entschädigt werden.

Rückbau: Erstes Stück wird Wald

Nach der Freigabe Ende 2023 wird auch die Landesstraße 776 ab S-Kurve bis Ortseingang Bad Fredeburg zurückgebaut. „Das erste Stück bis zum Wanderparkplatz wird Wald“, erklärt Köster. Bad Fredeburg wird dann ab Parkplatz nur noch über eine Schotterstraße erreichbar sein.

