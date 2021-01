Für oder gegen Merz? Kippenascher in Meschede umgestaltet

Meschede Unbekannte haben in Meschede einen der öffentlichen Zigarettenascher verfremdet. Jetzt ist darauf der Kopf von Friedrich Merz.

In Meschede ist am Wochenende einer der neuen Ascher für Zigarettenstummel von Unbekannten verfremdet worden: Wird Friedrich Merz CDU-Vorsitzender?, fragen sie scherzhaft - mit Ja- und Nein-Möglichkeiten beim Einwurf der Kippe in dem Ascher am dm-Markt. Wie berichtet, entscheidet die CDU am kommenden Wochenende über ihren neuen Vorsitzenden - der Sauerländer Friedrich Merz ist einer der drei Kandidaten. Die CDU im HSK hat sich für ihn ausgesprochen.

Die neuen Metall-Ascher waren Ende 2020 von der Initiativgruppe "Kippenfreies Meschede" an mehreren Stellen in der Innenstadt aufgehängt worden, damit Raucher ihre Stummel nicht mehr einfach auf die Straße werfen.

