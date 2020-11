Für Weihnachten müssen sich Bestwiger und Mescheder anmelden

Die Krippe in der Mariä Himmelfahrt Kirche Meschede - für die Weihnachtsgottesdienste ist in diesem Jahr eine Anmeldung nötig.

Meschede/Bestwig. Weihnachten wird anders. In diesem Jahr müssen sich die katholischen Christen im Pastoralen Raum Meschede-Bestwig anmelden. Hier die Infos:

In vielen anderen Gemeinden hat es sich im Laufe dieses Jahres längst eingespielt, dass man sich anmeldet, wenn man an einem Gottesdienst teilnehmen möchte. Im Pastoralen Raum Meschede Bestwig war das bislang nicht notwendig. Das muss sich unter Coronabedingungen nun ändern, heißt es in einer Pressemitteilung.

Auch sonst oft nur Stehplätze

Vor allem die Gottesdienste am Heiligen Abend waren in den Vorjahren immer sehr gut besucht. Neben gut gefüllten Kirchenbänken fand so mancher auch noch einen Stehplatz. Das wird unter den geltenden Hygiene- und Abstandsregeln in diesem Jahr nicht gehen. Außerdem gibt es die Auflage, Anwesenheitslisten zu führen, um mögliche Kontakte nachweisen zu können.

Auch für Veranstaltungen draußen gibt es Regelungen, die berücksichtigt werden müssen. Daher hat sich der Pastoralrat entschieden, für die Teilnahme an den Weihnachtsgottesdiensten eine Anmeldung einzuführen, um die geringe Zahl der Sitzplätze verteilen und sich organisatorisch gut auf die Situation und die Zahl der angemeldeten Gottesdienstbesucher einstellen zu können.

Diese Voranmeldung ist zwingend erforderlich! Sie gilt vor allem für die Gottesdienste am Heiligen Abend, zum Teil aber auch für Gottesdienste an den Weihnachtstagen. Eine Anmeldung ist ab Montag, 30. November, möglich. Die Plätze werden in der Reihenfolge der Anmeldungen vergeben. Nach einem Abgleich mit den Sitzplänen der Kirchen gibt es eine zeitnahe Rückmeldung, ob ein Platz reserviert werden konnte.

Familien dürfen zusammen sitzen.

Bei den Reservierungsanfragen werden die Kontaktdaten abgefragt, sollen Familienmitglieder mit angemeldet werden, werden auch deren Kontaktdaten erfasst. Es dürfen nur Personen aus einem Haushalt zusammen sitzen. Die Daten werden nach Ablauf von vier Wochen vernichtet.

Alle Planungen der Weihnachtsgottesdienste können nur unter Vorbehalt erfolgen. Keiner weiß, wie die Coronaregeln Ende Dezember aussehen werden. Ob bis dahin Verschärfungen oder Lockerungen in Kraft getreten sind, ist heute unklar. Das Angebot an Gottesdiensten wurde ausgeweitet und auch andere Orte, z.B. Schützenhallen, mit in die Planung einbezogen. Auch Gottesdienste draußen sind geplant. „Mit den Anmeldungen findet hoffentlich jede und jeder, der oder die Weihnachten auch mit einem Gottesdienst feiern möchte, eine Möglichkeit dazu“, heißt es in der Pressemitteilung.

Der Pastorale Raum Meschede-Bestwig weist in diesem Zusammenhang auch noch einmal darauf hin, dass die Kirchen zur Zeit nicht über die Grundtemperatur hinaus geheizt werden dürfen und bittet um Verständnis dafür, dass ein Anmeldeverfahren für ein sicheres Weihnachtsfest in diesem Jahr erforderlich ist.

Hier kann man sich anmelden

Auf der Internetseite www.katholische-kirche-meschede-bestwig.de gibt es ab dem 30. November eine Übersicht der Gottesdienste. Sie sind mit einem QR-Code versehen. Durch das Einscannen öffnet sich ein Anfrageformular, das direkt abgeschickt werden kann. Eine Antwort kommt zeitnah per Email.

Alle Pfarrbüros nehmen (ab 30. November) Anfragen entgegen, telefonisch oder per Email ( pfarramt@pr-mb.de ). In der Mail sollten neben der Angabe des gewünschten Ortes und Gottesdienstes auch die Kontaktdaten derer enthalten sein, die angemeldet werden sollen.

In einigen Orten liegen zusätzlich Zettel in den Kirchen aus, mit denen eine schriftliche Anmeldung möglich ist oder es gibt zusätzliche Anmeldetermine vor Ort. Einzelheiten dazu sind auf der Internetseite zu finden.