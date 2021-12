Rettungsdienst und Polizei waren im Einsatz: In Schmallenberg ist ein Fußgänger schwer verletzt worden.

Polizei Fußgänger bei Unfall in Schmallenberg schwer verletzt

Schmallenberg. Ein Fußgänger ist in Schmallenberg nach Angaben der Polizei mit einem Auto kollidiert: Er wurde bei dem Unfall schwer verletzt.

In der Weststraße in Schmallenberg ist es am Mittwochmorgen um 9 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen.

Nach Angaben der Polizei hat sich dort Folgendes ereignet: Ein 56-jähriger Fußgänger aus Schmallenberg überquerte die Weststraße in Richtung Schützenplatz. Hierbei prallte er gegen den Wagen eines 32-jährigen Mannes aus Schmallenberg.

Der Fußgänger wurde hierdurch schwer verletzt. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht.

