Die Wirte sagen Dankeschön für die Spenden der Aktion in Meschede.

Corona Gäste spenden für Wirte - 2500 Euro bei Aktion in Meschede

Meschede. Gäste haben für ihre Wirte gespendet: 2500 Euro sind in Meschede zusammengekommen. Alle Details - auch dazu, was aus der Kneipen-Nacht wird.

Die Mescheder Wirte vermissen ihre Gäste - denn bereits seit November sind ihre Lokale geschlossen. Stadtmarketing, Werbegemeinschaft und Brauerei Veltins hatten daher gemeinsam vor Weihnachten eine Aktion zur Unterstützung der Kneipen und Bars ins Leben gerufen.

Fünf Euro und ein Pülleken

Über einen Zeitraum von zwei Wochen konnte jeder online spenden oder ein Spenden-Kneipen-Nacht-Ticket für fünf Euro erwerben. Als kleines Dankeschön und für das Kneipen-Feeling zuhause gab es zum Spenden-Ticket ein Veltins Pülleken.

Die Aktion für die Mescheder Kneipen und Bars hilft direkt vor Ort, um auch nach der Coronakrise noch eine lebendige Kneipenszene in Meschede vorzufinden. Lisa Machula vom Stadtmarketing Meschede freut sich: „Es haben über 450 fiktive Gäste an der Spenden-Kneipen-Nacht teilgenommen. Es freut uns sehr und macht Mut in der schweren Zeit, dass die Menschen hinter den örtlichen Wirten und ihren Betrieben stehen.“

2500 Euro gespendet

Insgesamt wurden knapp 2500 Euro gespendet. Die Gelder werden zu gleichen Teilen, transparent und fair zwischen allen teilnehmenden Kneipen und Bars geteilt. „Wir bedanken uns bei allen, die uns in dieser Zeit unterstützen“, ergänzt Dennis Kramer von der Café Bar Brazil aus Meschede.

Auch die Kneipen-Nacht im März 2021 wird aufgrund der aktuellen Situation nicht stattfinden können. Die beteiligten Kneipen und das Stadtmarketing arbeiten aktuell an Alternativen. Sobald die Konzepte abgestimmt sind und die Pandemie einzelne Aktionen zulässt, wird es hierzu weitere Informationen geben.

[+++ Nichts mehr verpassen: Abonnieren Sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Meschede, Eslohe, Schmallenberg und Bestwig+++]