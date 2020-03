Gefährlich für Fußgänger: Einsatz der Feuerwehr Meschede

Zu einem technischen Hilfseinsatz ist die Feuerwehr Meschede am frühen Montagmorgen gerufen worden. Unbekannte Täter hatten einen Gitterrost an einem Fußweg ausgehebelt.

Öffentlicher Weg

Der öffentliche Weg führt direkt an der so genannten „Dominante“ vorbei, oberhalb der Ruhr zwischen Fluss und Hochhaus am Ruhrplatz. An dem Haus entlang verlaufen Lichtschächte. Zeugen hatten sich frühmorgens bei der Polizei gemeldet, weil einer dieser Drei-Meter tiefen Schächte ohne Abdeckung war.

„Die Polizei war allein nicht in der Lage das Gitter wieder zu befestigen“, berichtet Holger Peek, Löschzugführer der Feuerwehr Meschede. Gegen 6.15 Uhr hatten die Beamten daher die Feuerwehr alarmiert.

Gefährliche Situation

„Für uns war es letztlich kein großer Einsatz“, berichtet Peek, aber die Situation sei insgesamt schon gefährlich gewesen. „Wenn da jemand im Dunkeln nicht aufpasst und in einen dieser drei Meter tiefen Schächte fällt, kann er sich schwer verletzen.“ Das sei deshalb auch sicher kein „Dummer-Jungen-Streich“ gewesen. „Die Lichtschächte waren gut befestigt. Da hat sich jemand richtig Mühe gegeben.“

Keine Anzeige geschrieben

Auf der Straße wäre das ein gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr, bestätigt, Sebastian Held, Pressesprecher der Polizei. „In diesem Fall haben die Kollegen aber keine Anzeige geschrieben.“