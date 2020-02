Feuerwehr Gefahr durch Bäume: Sperrung in Schmallenberg am Gymnasium

Schmallenberg Wegen der Gefahr durch umstürzende Bäume ist eine Kreisstraße in Schmallenberg gesperrt. Frühestens am Dienstag kann Entwarnung gegeben werden.

Die Kreisstraße 31 zwischen Obringhausen und Schmallenberg ist wegen mehrerer umstürzender Bäum gesperrt. Betroffen ist der Bereich ungefähr ab Höhe des Städtischen Gymnasiums. Das teilte die Feuerwehr am späten Montagabend mit.

Beeinträchtigungen möglich

Laut Feuerwehr ist der betroffene Bereich mindestens bis Dienstagvormittag wegen der Gefahr weiterer umstürzender Bäume gesperrt. Der Löschzug ist dort seit den Abendstunden nicht mehr im Einsatz. Es kann zu Verkehrsbeeinträchtigungen kommen. Der Bereich sollte daher umfahren werden.

Seit Sonntag im Einsatz

Bereits am Sonntag und am Montagmorgen waren die Einsatzkräfte zu mehreren Sturmeinsätzen ausgerückt. Am Sonntag waren es insgesamt zwölf Alarmierungen.