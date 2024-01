Gefahrenpunkt in Lenne: „Unfallrisiko auch für Radfahrer“

Am Abzweig Harbecke in Lenne hat sich im September 2023 ein schwerer Verkehrsunfall ereignet.

Lenne Nach dem Bericht über die Gefahrensituationen in Lenne, die Anwohner beobachten, melden sich auch Leser zu Wort. Ihre Meinungen.

Der Bericht über den Abzweig in Lenne Richtung Harbecke, an dem sich im September vergangenen Jahres ein schwerer Unfall ereignet hatte, bewegt nicht nur die Gemüter der direkten Anwohner. Leser haben dazu folgende Meinungen und Hinweise geäußert.

„Diese Kreuzung hat nicht nur ein verkanntes Unfallrisiko für die Autofahrer, sondern auch für die Radfahrer. Das Foto zeigt einen ca. 30 Zentimeter breiten Streifen und einen ca. 15 Zentimeter hohen „Bürgersteig“. Wer - ausnahmsweise - von Fleckenberg kommend hier rechts nach Harbecke abbiegen will, ist einem erheblichen Unfallrisiko ausgesetzt (vor allem mit Kindern)! Genauso wie auf dem nachfolgenden Radweg entlang der Bundesstraße zwischen Lenne und Hundesossen!“, schreibt Hans-Georg Grobbel.

Eine zweite Meinung: „Mit Interesse habe ich den Bericht von Frau Nowicki über die gefährliche Einmündung in Lenne gelesen. Meines Wissens wurde das Stoppzeichen damals installiert, nachdem ich selber (wohnhaft in Harbecke und damaliger Polizeibeamter im HSK, jetzt Pensionär) auf die Gefahren an dieser Stelle mit einem Bericht an die zuständigen Dienststellen bei der Polizei und bei der Stadt hingewiesen habe. Trotzdem passieren hier regelmäßig kleinere oder auch mal größere Unfälle,“ schreibt Michael Pathe.

„Langer toter Winkel“

Und weiter: „Die Geschwindigkeiten müssten meiner Meinung nach in beide Richtungen im Bereich der Einmündung auf 50 km/h gedrosselt werden. Es ist an dieser Einmündung nicht damit getan bis zur Haltelinie vorzufahren, flüchtig nach links oder rechts zu schauen und dann sofort abzubiegen, egal in welche Richtung. Von Harbecke aus kommend ist der Blick nach links durch einen langen toten Winkel schwierig einzusehen. Vor allem Radfahrer oder Motorradfahrer sind erst sehr spät zu erkennen.

Wenn man nach rechts in Richtung Lenne abbiegt, muss man seinen Kopf extrem weit nach links drehen, was vor allem älteren Fahrzeugführern/innen schwerfallen dürfte, um die Kurve voll einsehen zu können. An dieser Einmündung herrscht in der Woche tagsüber viel Verkehr sowohl auf der B 236 in beide Richtungen und zudem auf der K 25, weil nach dort oder von dort kommend die Fahrzeuge in Richtung Bad Fredburg (erhebliche Abkürzung) als auch in Richtung Lennestadt abbiegen.“

