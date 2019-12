Gefu in Eslohe: Bei den Profis in der Weihnachtsbäckerei

Die Esloher Firma Gefu ist einer der größten Hersteller von hochwertigen Küchenutensilien in Deutschland. Vor Ort bietet das Unternehmen ganzjährig Koch- und Backkurse an. In der Vorweihnachtszeit steht dabei natürlich das Plätzchenbacken im Vordergrund - und donnerstags nachmittags ist sogar ein Glühweinstand für die Kunden geöffnet. Bei Gefu in Eslohe ist alles hausgemacht: Geräte, Plätzchen und der Punsch.

Teile der Logistik ausgelagert

Eigentlich sieht es in der großen Gefu-Küche aus wie in allen Küchen in der Adventszeit aus: Mehl auf den Arbeitsflächen, Plätzchen auf dem Auskühlgitter und bunte Schürzen - nur eben alles ein bisschen größer. Sieben Menschen mit Behinderung, die in der Caritas-Werkstatt Enstec in Meschede-Enste arbeiten, kneten Teig, rollen ihn aus, stechen Plätzchen aus, bestreichen sie mit Schokolade.

Ein junger Mann ist ganz vertieft in das Drehen des Fleischwolfs, damit die Betreuerin das Spritzgebäck vorne annehmen kann. Zwischendrin wirbelt Marlene Schillheim, die Frau von Firmeninhaber Rudolf Schillheim.

Man ist erstaunt, dass sie die Kurse selbst abhält: „Ja, das mache ich schon ein paar Jahre. Egal, ob Vorschulkinder oder behinderte Menschen. Es macht mir Riesen-Spaß“, sagt sie und lacht. Dass die Mitarbeiter der Caritas-Werkstatt im Kochstudio bei Gefu zu Gast sind, hat aber noch einen anderen Hintergrund. Sie arbeiten indirekt für das Unternehmen.

Vor Ort in Eslohe bietet das Unternehmen Gefu ganzjährig Koch- und Backkurse an. Foto: Gudrun Schulte

Teile der Logistik sind nach Enstec ausgelagert. Dort wird etikettiert, konfektioniert und teilweise die Endkontrolle übernommen. „Es ist unser kleines Dankeschön an diese Mitarbeiter. Sie freuen sich total, wenn sie hier sein dürfen und backen. Oft kommen sie rein und erkennen Geräte wieder, die sie selbst eingepackt oder etikettiert haben. Dann ist die Freude besonders groß“, erklärt Marlene Schillheim. Insgesamt sind zwei Gruppen da, eine morgens und eine nachmittags. „Da ist man abends schon ein bisschen platt“, gesteht sie. Gebacken werden einfache Sachen mit Erfolgsgarantie: Spritzgebäck, Saure-Sahne-Plätzchen, Nusskekse und Husaren-Plätzchen.

Marlene Schillheim backt und backt und backt. Denn auch die Vertreter fürs In- und Auslandsgeschäft bekommen Selbstgebackenes, wenn sie im Stammhaus sind. Und auch die Familie möchte selbstgebackene Plätzchen. „Das gibt’s nicht anders. Selbstgemachtes schmeckt immer noch am besten“, strahlt die „Chefin“. Die Vorweihnachtszeit bedeutet auch bei Gefu viel Stress.

Auch im Shop läuft es auf Hochtouren

Die Produktion läuft ebenso auf Hochtouren wie der „Cookimo-Shop“. Hier vertreibt Gefu nicht nur seine eigenen Produkte, sondern auch die anderer namhafter Hersteller von Koch- und Backzubehör. Die Frage nach einem Verkaufsschlager vor Weihnachten ist für Marlene Schillheim schwierig zu beantworten. Es gebe viele Dinge, die gut laufen: der Fleischwolf „Transforma“, der Multizerkleinerer „Speedwing“oder der Hackfleischzerteiler „Whacker“. Sehr gefragt seien auch Gutscheine für den Shop, aber auch für die Kochkurse, berichtet sie. Vieles muss verpackt werden.

Im ganzen Stress gibt es dann noch das ganz besondere Donnerstags-Angebot für die Kunden. Draußen an der Weihnachtshütte gibt es nachmittags Glühwein und Punsch, ebenfalls hausgemacht. Gezahlt wird per Spende. Gesammelt wird dabei für die Stiftung „Krankes Herz“ und damit für herzkranke Kinder. Die Familie Schillheim stockt den Betrag dann auf.

>>>HINTERGRUND<<<

Aus dem Esloher Traditionsunternehmen ist mittlerweile eine der führenden Erfolgsmarken im Küchenbereich geworden.

Aktuell umfasst die Gefu-Kollektion über 500 Küchenwerkzeuge, die in 55 Länder exportiert werden.

Der Markenname Gefu erinnert noch heute an die Gebrüder Funke, die das Unternehmen im Jahr 1943 gründeten.

Sie stellten damals Kartoffelschäler, Reiben, Pressen und Passiergeräte aus Edelstahl her.

Zu den angebotenen Kursen gehören unter anderem auch Männerabende.

>>>GEWINNSPIEL<<<

Im Rahmen unseres Gewinnspiels ist ein dreiteiliges Schüsselset der Marke Mondi von der Firma Gefu zu gewinnen. Zum Mitmachen genügt eine Mail mit Namen und Adresse an gewinnspiel-meschede@westfalenpost.de, Betreff: Gefu. Einsendeschluss ist Freitag, 27. Dezember, 11 Uhr.