Gelbe Tonnen und Biotonnen werden in Meschede nicht abgeholt

Tonnen in Eis und Schnee: Die Müllabfuhr in Meschede steht weiterhin vor Problemen.

Meschede. Das Wetter sorgt weiterhin Probleme bei der Müllabfuhr: In Meschede werden die gelben Tonnen und die Biotonnen nicht abgeholt. Was zu tun ist.

Die extrem niedrigen Temperaturen und die Schneemengen am Straßenrand sind für die Abfallentsorgung im Stadtgebiet nach wie vor eine Herausforderung. Das Entsorgungsunternehmen Lobbe, das die Abfallentsorgung im Auftrag der Stadt Meschede durchführt, ist weiter im Einsatz - dennoch wird die Müllabfuhr in manchen Bereichen nicht wie im Abfallkalender dargestellt stattfinden können.

Zurück aufs Grundstück

Anders als geplant werden die gelben Tonnen und Biotonnen, die bis einschließlich Mittwoch, 10. Februar, geleert werden sollten, nicht mehr nachgeleert werden können. Betroffene Bürgerinnen und Bürger können daher die zur Abfuhr bereitgestellten Behälter vom Straßenrand oder Bürgersteig zurück auf ihr Grundstück holen. Auch in den kommenden Tagen kann die Müllabfuhr insbesondere an Steil- oder schwer erreichbaren Straßen im Stadtgebiet aufgrund der aktuellen Witterungsverhältnisse nicht garantiert werden.

Die Niederlassung Arnsberg des Entsorgungsunternehmens Lobbe bietet als Ausgleich an, im Rahmen der nächsten regulären Leerung in zwei Wochen die Abfuhrmengen zur erhöhen. Sollte der Platz in den Tonnen nicht ausreichen, können zusätzliche Abfälle für die gelbe Tonne in Plastiksäcken auf oder neben die Tonnen gestellt werden. Bioabfälle können in Kartons oder Papiertüten möglichst mit geöffnetem Deckel auf der braunen Biotonne gelagert werden. Das Unternehmen Lobbe bittet, beim Bioabfall keine Plastiktüten zu verwenden, da diese nicht kompostiert werden können.

Abfälle können festfrieren

Zudem weist das Entsorgungsunternehmen darauf hin, dass insbesondere Biotonnen nicht geleert werden können, wenn die Abfälle im Behälter festfrieren. Hilfreich sei es, Bioabfälle in Papier einzuschlagen - oder bereits festgefrorene Abfälle mit einem Spaten oder einer Stange von der Tonne zu lösen.

Die Stadt Meschede und das Entsorgungsunternehmen Lobbe bitten alle Bürgerinnen und Bürger um Verständnis für die aktuellen Beeinträchtigungen.