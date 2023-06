Geldbörse in Schmallenberg gestohlen: Polizei sucht Täter

Schmallenberg. In Schmallenberg ist einer Frau die Geldbörse gestohlen worden. Mit der EC-Karte wurde abgebucht. Die Polizei sucht den Täter. Es gibt Fotos.

Die Polizei fahndet nach einem Mann wegen Diebstahls und Computerbetrug. Er hatte am 3. Mai 2023 einer Dame ihr Portemonnaie in einem Discounter in Schmallenberg gestohlen. Anschließend hob der Mann mit der EC-Karte und der zugehörigen PIN Geld an einem Automaten ab. Dabei wurde er gefilmt.

Der Gesuchte wird wie folgt beschrieben: männlich. Äußere Erscheinung: ca. 100 Kilogramm, 1,88 groß und zwischen ca. 30 und 40 Jahren alt. Er sprach gebrochen Deutsch. Die Polizei fragt jetzt: Wer kennt diesen Mann? Hier geht es zur Seite der Polizei, wo Fotos zur Fahndung veröffentlicht sind.

