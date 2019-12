Grafschaft. Gut besucht ist der erste Adventsmarkt am Klosterhof in Grafschaft gewesen. Mit ihrem Besuch und ihren Käufen taten die Gäste auch Gutes.

Gelungene Premiere für Adventsmarkt in Grafschaft

Der Freundeskreis der Borromäerinnen in Grafschaft ist zufrieden mit dem ersten Adventsmarkt am Klosterhof. Zahlreiche Gäste erschienen am Samstag und unterstützten somit die Benefizveranstaltung zugunsten des Pelizäusheims in Alexandria.

Auch im Ort war die Beteiligung am Markt beträchtlich. 40 Kuchen und unzählige Plätzchen wurden gebacken und verkauft, übrig war am Ende nichts mehr. Hinzu kamen über 600 Würstchen. „Wir mussten sogar noch 200 Stück nachbestellen“, berichtet Jürgen Naujoks vom Freundeskreis der Borromäerinnen. Auch er ist zufrieden: „Ich habe ein gutes Gefühl, auch einige Barspenden wurden heute entgegengenommen“. Das Geld fließe nicht nur in die Anschaffung von zehn Pflegebetten, sondern auch in Medikamente für das Pflegeheim in Ägypten.

Auch die Jüngsten beteiligten sich

Neben Auftritten der Bläsergruppe „Altes Blech“ aus Oberkirchen gab es Darbietungen des Gesangvereins Cäcilia 1879 Grafschaft und des Fleckenberger Sound-Projekt-Chores. Auch die besonders junge Generation bekam ihre Bühne: Neben den Wilzenberger Chor Kids sang der Kindergarten mit 25 kleinen Sängern. Zudem wurde eine lebende Krippe errichtet.

Auf dem Markt fanden sich Produkte aus der Region. Eine gemeinnützige Aktion wie den Adventsmarkt gibt es in jedem Jahr. Die Einnahmen kommen den Hilfsprojekten der Borromäerinnen zugute. Kindern und Jugendlichen an den Standorten der Ordensschwestern wird auf diese Weise Bildung ermöglicht, Mittellose erhalten eine Grundversorgung.