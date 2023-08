Gemeindebücherei Bestwig nach elf Jahren unter neuer Leitung

Dankeschön an Mechthild Heiken (Mitte): Bestwigs Bürgermeister Ralf Péus und Sandra Fischer würdigten ihr jahrelanges Engagement für die Gemeindebücherei.

Bestwig. Mechthild Heiken hat sich als Leiterin der Gemeindebücherei Bestwig verabschiedet. Ihre Nachfolgerin hat bereits den Dienst angetreten.

In Bestwig ist Mechthild Heiken jetzt als Leiterin der Gemeindebücherei von Bürgermeister Ralf Péus und der stellvertretenden Hauptamtsleiterin Sandra Fischer verabschiedet worden.

1267 Ausleihen im Jahr 2022

Im Mai 2012 hatte Mechthild Heiken die ehrenamtliche Leitung der Gemeindebücherei, die in der Begegnungsstätte Junkern Hof untergebracht ist, übernommen. Seitdem hatte sie immer donnerstags von 16 bis 18 Uhr die Bücherei für die kleinen und großen Nutzerinnen und Nutzer geöffnet, sich um den Medienbestand gekümmert sowie die Ausleihen und Rückgaben übernommen. Die Gemeindebücherei verfügte im Jahr 2022 über gut 4.000 Bände, hatte 298 Leserinnen und Leser sowie 1.267 Ausleihen. Neben der Gemeindebücherei gibt es in der Gemeinde Bestwig noch die - kirchlich getragenen - Pfarrbüchereien in Nuttlar und Velmede.

Bürgermeister Péus dankte Mechthild Heiken für ihr ehrenamtliches Engagement. Gerade in kleinen Kommunen sei Büchereiarbeit ohne bürgerschaftliches Engagement und „Herzblut” für die Sache kaum denkbar. Die Leitung der Gemeindebücherei übernimmt nun Christine Schirrey, die ebenfalls aus Ramsbeck kommt und einen Wachwechsel einleitet.

Geöffnet an jedem ersten und dritten Donnerstag

Geöffnet ist die Gemeindebücherei ab August an jedem ersten und dritten Donnerstag im Monat von 16 bis 18 Uhr. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger sind willkommen; die Medienausleihe in der Gemeindebücherei ist kostenlos.

