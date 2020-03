Gestiegene Kosten: Schützenfest in Grevenstein wird teurer

Grevenstein. Die Schützen in Grevenstein wollen in ihre Halle investieren. Allerdings müssen sie die Eintrittspreise fürs Schützenfest anheben.

76 Mitglieder sind der Einladung der St.-Michaels-Schützenbruderschaft Grevenstein gefolgt und fanden sich zur Generalversammlung in der Schützenhalle ein. Eine durchaus freudige Nachricht konnte der geschäftsführende Vorstand im Kassenbericht aufzeigen. Das Darlehen zur Erneuerung des Eingangsbereichs konnte bis zum Herbst 2019 komplett zurückgezahlt werden.

Weitere Optimierung

Trotz eines guten Ergebnisses sollen zukünftig die zahlenmäßigen Ergebnisse der Veranstaltungen weiter optimiert werden. Um dieses Ziel zu erreichen, werden die Eintrittspreise zum Schützenfest gemäß einstimmigem Votum zum diesjährigen Schützenfest angehoben.

Gestiegene Preise in allen Bereichen, insbesondere im Getränke-Bereich, rechtfertigen einen solchen Schritt nach Meinung des Vorstandes. Zudem sollen in Zukunft auch die Jubilare etwa die Hälfte des Eintrittspreises am Schützenfest bezahlen. Erste Überlegungen in dieser Richtung wurden den Versammlungsteilnehmern vorgestellt. Da diese Änderung aber mit einer Satzungsänderung verbunden ist, kann das erst in der Generalversammlung im nächsten Jahr zur Abstimmung gebracht werden.

In einem weiteren Tagesordnungspunkt wurden mögliche Investitionen der kommenden Jahren angekündigt. Ohne Priorisierung sollen das Parkett, die Bühne, die Beschallung, das Mobiliar und der Schützenvorplatz erneuert werden.

Verbesserung der Akustik geplant

Eine weitere Maßnahme soll die Verbesserung der Akustik im Mittelschiff sein. Bereits in diesem Jahr stehen kleinere Maßnahmen an, wie etwa ein neuer Anstrich des Speiseraums und der Anstrich der Außenfassade.

Bei den Vorstandswahlen kandidierte Dauervorstandsmitglied Jürgen Schmidt nicht mehr. Für ihn wurde Thomas Graßkemper in den Dauervorstand gewählt. Seine bisherige Aufgabe im Junggesellenvorstand wurde von Jens Kotthoff übernommen. Der zur Wahl stehende Junggesellenfähnrich Stefan Geißler stand für eine weitere Amtsperiode wurde einstimmig gewählt. Im Männervorstand kandidierten Hanno Berens, Dirk Bielefeld und Lothar Meulner für eine weitere Amtsperiode. Für den ausscheidenden Martin Assmann folgte Michael Schmidt in den Männervorstand.

Ein positives Fazit des vergangenen Sportschützenjahres konnte der Vertreter der Schießsportgruppe, Michael Schnier, ziehen. Auch die recht erfreulichen Ergebnisse bei der Teilnahme an regionalen und überregionalen Wettbewerben waren Thema. Sie machen Hoffnung auf eine gute Weiterentwicklung der Schießsportgruppe.