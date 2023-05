Glasfaser in Bestwig: Jetzt kommt das schnelle Internet

Bestwig. Westconnect will den Glasfaserausbau in Bestwig vorantreiben. In einigen Ortsteilen startet bald die Vorvermarktung. Was nun wichtig ist.

Die Gemeinde Bestwig und Westconnect haben gemeinsam einen Letter of Intent (LOI) zum flächendeckenden Glasfaserausbau in Bestwig unterzeichnet. Die Gemeinde hatte mehrere Angebote von verschiedenen Telekommunikationsanbietern erhalten. Entschieden hat sich der Gemeinderat anhand eines Kriterienkatalogs für eine strategische Zusammenarbeit mit dem Essener Unternehmen Westconnect.

Bürgermeister Ralf Péus freut sich über den Ausbau des Glasfasernetzes in Bestwig: Glasfaser sei eine wichtige Zukunftstechnologie – neben den schier unbegrenzten Anwendungsmöglichkeiten werde ein Glasfaseranschluss wie heute schon Strom oder Trinkwasser ein enorm wichtiger Faktor für den Werterhalt von Immobilien sein. Péus: „Ich freue mich über die Zusammenarbeit mit Westconnect, weil das Unternehmen den Ausbau in allen Ortsteilen, die noch nicht mit Glasfaser versorgt sind, vorantreiben möchte.“ Darin liege eine große Chance für alle Bürgerinnen und Bürger, aber auch Gewerbe und Wirtschaft.

Die Vorvermarktung für das Highspeedinternet für die Ortsteile Velmede, Bestwig, Ostwig (inkl. Alfert und Borghausen) sowie Nuttlar (inklusive dem Dümel) startet am 1. Juli. Im Herbst folgen dann Heringhausen und Ramsbeck. Ab dem Zeitpunkt haben die Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, sich für einen kostenfreien Glasfaserhausanschluss zu melden.

Vorvermarktungsquote von 40 Prozent

Der Ausbau des Glasfasernetzes und der „Fiber To The Home“- Anschlüsse (FTTH), also schnelles Internet bis zum Gebäude, startet bei einer ausreichend hohen Nachfrage und Abschluss einer erfolgreichen Vorvermarktungsquote von 40 Prozent. Was genau die Vorvermarktungsquote ist, erläutert Westenergie Kommunalmanager Stefan Lange: „Damit der Breitbandausbau wirtschaftlich ist, benötigt Westconnect eine erfolgreiche Vorvermarktung. Das bedeutet, dass ausreichend Bürgerinnen und Bürger eine Grundstückseigentümererklärung, kurz GEE, abgeben. Das heißt, dass uns die Eigentümerinnen und Eigentümer die Erlaubnis erteilen, Glasfaserkabel auf den Grundstücken zu legen, denn nur mit Genehmigung können Glasfaserkabel auf einem privaten Grundstück gelegt werden. Bei Abgabe der GEE innerhalb des Vorvermarktungszeitraums profitieren die Eigentümerinnen und Eigentümer von einem kostenfreien Glasfaserhausanschluss. Danach würde dieser Anschluss etwa 1.500 Euro kosten.“

Im Sinne des Eigentümers

Nur mit einer Grundstückseigentümererklärung könne eine reibungslose und genaue Terminkoordination sowie Abstimmung des konkreten Erschließungsweges garantiert werden, um das Glasfaserkabel auf dem privaten Grundstück im Sinne des Eigentümers zu verlegen und den Glasfaseranschluss zu erstellen.

Die Westconnect GmbH ist zuständig für den Ausbau des Breitbandnetzes in den Städten und Gemeinden. Die Ansprache von Kunden im Ausbaugebiet und der Vertrieb von passenden Breitbandprodukten erfolgt dienstleistend unter der Marke „E.ON Highspeed“ durch die E.ON Energie Deutschland.

Infoveranstaltungen und Beratertage

Die Gemeinde Bestwig lädt zu einer Informationsveranstaltung am Mittwoch, 14. Juni, um 19 Uhr in die Schützenhalle in Velmede ein. Zudem finden am 13. und 27. Juli, am 10. und 24. August sowie am 7. und 22. September jeweils von 15 bis 18 Uhr Beratertage im Bürgertreff im Rathaus statt. Die Vorvermarktung für die Ortsteile Heringhausen und Ramsbeck startet am 2. Oktober 2023. Hier wird es ebenso eine Infoveranstaltung geben.

Weitere Informationen und eine persönliche Beratung gibt es unter 02632/93 2099. Auskünfte über Produkte und Services gibt es über die kostenfreie Info-Hotline 0800-9900066 oder online unter www.eon-highspeed.com/bestwig. Dort gibt es auch einen Verfügbarkeitscheck.

